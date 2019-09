Irene Della Rocca “Pamela Prati non ha pagato”/ “Decreto ingiuntivo se non salderà”

A quanto pare, a quattro mesi di distanza, Pamela Prati è di nuovo protagonista del gossip e, azzarderemo dire, anche della cronaca. Anche questa ad occupare la scena è il suo ex avvocato, Irene Della Rocca, che già nei mesi scorsi aveva annunciato una denuncia in arrivo per lei per via di quello che è successo alla fine del loro “percorso” e, in particolare, per via della parcella che non è stata ancora saldata. Il suo ex avvocato, Irene Della Rocca, in un’intervista al settimanale Nuovo, ha rivelato che Pamela Prati non ha ancora versato la cifra che avevano concordato e, quindi, la sua parcella rimane ancora non saldata e questo la spingerà presto ad agire per vie legali: “Si tratta di una parcella professionale, che avevamo concordato. Sono dati sensibili e non posso rivelare la cifra per rispetto della mia ex cliente. e per deontologia”.

IRENE DELLA ROCCA PORTERA’ PAMELA PRATI A PROCESSO?

Proprio per via della sua deontologia, Irene Della Rocca ha spiegato che non rivelerà a quanto ammonta il debito di Pamela Prati nei suoi confronti ma promette che si recherà in Tribunale se non dovesse avere un segnale positivo in questo senso: “Procederò per via giudiziaria chiedendo nei confronti della Prati l’emissione di un decreto ingiuntivo”. Pamela Prati è invitata a saldare la parcella in maniera spontanea ma, al momento, sembra che le cose non andranno in questo modo visto che la showgirl ha addirittura bloccato il numero del suo avvocato e non ci può essere altro contatto tra loro. Il rapporto si è interrotto quando Pamela Prati ha accusato Irene Della Rocca di avere personali aspirazioni televisive ed economiche e che negli studi televisivi non si è limitata a difenderla come avrebbe dovuto fare. Pamela Prati avrà modo di rispondere a queste accuse?

© RIPRODUZIONE RISERVATA