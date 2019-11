Irene Ferri/ “Mio marito Costanzo Gianni? Quando sono via per lavoro..” (Vieni da me)

Irene Ferri, protagonista di “Pezzi unici”, a “Vieni da me” per raccontarsi attraverso le canzoni della sua vita. Si parte da “Napule è” di Pino Daniele. «Questa canzone mi emoziona da morire, è una poesia. A Napoli ho vissuto molto tempo. È stato un periodo particolare della mia vita perché dopo la nascita del mio primo figlio ho lavorato tanto. Lasciarlo la prima volta fu difficile». E ha spiegato perché: «Per noi che facciamo un mestiere che amiamo lottare contro i sensi di colpi è devastante. Sembra che vai a divertirti, lo fai, ma è anche il tuo lavoro». Fu comunque un periodo speciale, nel quale girò la serie “La nuova squadra Spaccanapoli”. «Mi ha portato molta fortuna. Per contratto avevo due giorni per tornare a Roma da mio figlio. Lui e mio marito comunque me l’hanno fatta scontare», ha scherzato l’attrice. E poi risuonano le note di “Siamo soli” di Vasco Rossi. Il rocker è il suo idolo e per lei è stato un onore essere protagonista del video.

IRENE FERRI A VIENI DA ME: IL MARITO COSTANZO GIANNI

Irene Ferri ha raccontato anche un retroscena sul provino: «Mi dissero che c’era un provino da fare a Bologna il giorno dopo, sabato. Quando seppi che era di Vasco Rossi partì subito. Il provino era alle 11, ma io alle 9 ero già sotto il palazzo». Dopo aver girato il video, Vasco Rossi le disse perché era stata scelta: «Mi disse che avevo vinto io il provino perché i miei occhi erano la sua canzone». Ma ringrazia anche Gaetano Curreri: «Gli disse di prendermi perché ero bravissima». Poi parlando di “Pezzi unici” ha raccontato che tra i suoi idoli c’è pure Loretta Goggi. Poi ha parlato di “Tua per sempre”, canzone di Elisa, che per lei è molto speciale per un motivo ben preciso. «Quando l’ho sentita ho pensato a mio marito. Stiamo insieme da 20 anni, ma ci siamo sposati solo da quattro». Irene Ferri si è poi congedata raccontando di essere a teatro, quindi ha invitato Caterina Balivo e i telespettatori a seguirla.

