Irene Fornaciari, perché ha cambiato nome in Irene Effe: “Non ho rinnegato papà Zucchero”/ “Ora sono libera”

Irene Effe rivela: “Perché ho cambiato nome? Non ho rinnegato la mia identità”

Dopo otto lunghi anni di stop Irene Fornaciari figlia del più noto cantautore Zucchero è pronta a tornare in scena con un nuovo album uscito da poco e soprattutto con un nuovo nome, ma perché Irene Fornaciari ha cambiato il suo nome in Irene Effe? A spiegarne dettagliatamente i motivi è stata l’artista stessa in un’intervista al ADNKronos: “Avrei voluto avere questo nome d’arte già da tempo ma, nella mia vita precedente, mi facevo troppi problemi e non volevo che qualcuno pensasse che stessi rinnegando il mio cognome o volessi nascondere la mia identità di figlia di Zucchero. Ovviamente non era così”.

E subito dopo Irene Effe Fornaciari ha aggiunto: “Non voglio passare per quella che fa la vittima. Questo cognome mi ha aperto sicuramente tante porte. Per me sono stati tosti. Non essere mai riconosciuta per quello che ero e facevo mi ha fatto soffrire. Adesso, però, non mi pesa più”. Ora, l’artista va avanti per la sua strada “anche perché per me fare musica è vita e non riesco a smettere.”

Irene Effe confessa: “Adesso, con il mio nuovo nome sono più libera con meno ansia”

Irene Fornaciari trasformandosi in Irene Effe non ha solo cambiato nome ma riscoperto una nuova se, una persona molto più libera e meno bloccata dall’ansia sia nel privato che soprattutto dal punto di vista professionale, in un mercato discografico che spesso mette al centro interessi economici al talento e la creatività. Sempre durante l’intervista rilasciata pochi giorni fa all’ADNKronos ha rivelato: “Adesso, però, sono completamente libera, pronta a vivere la vita in modo meno ansioso”.

Ed infine ha concluso: “Questa frenesia, il fatto di dover produrre musica in modo così veloce, è completamente contrario a ciò che è l’essenza dell’arte e della creatività. Io ho scelto un’altra strada, che spero, prima o poi, venga premiata. Ci vuole tempo, lo so, perché, ovviamente, l’andamento del mercato è un macigno gigantesco” Nelle tredici tracce del suo nuovo album è pronta a rimettersi in gioco e non esclude in futuro un ritorno in gara al Festival di Sanremo nei prossimi anni.











