Chi è Angela Figliè, madre di Irene Fornaciari ed ex moglie di Zucchero/ Il cantante: “Amore e inferno…”

Non sempre accompagnarsi ad un personaggio noto implica ottenere o ricercare la medesima fama o notorietà. E’ questo il caso di Angela Figliè, madre di Irene Fornaciari e dunque ex moglie di Zucchero, noto cantautore. Della sua vita privata non si hanno notizie, se non quanto dichiarato dall’artista nel merito della loro relazione in alcune interviste recenti.

Angela Figliè – madre di Irene e Alice Fornaciari ed ex moglie di Zucchero – non ha mai replicato ai racconti dell’artista che, dopo la relazione, è arrivato nuovamente al grande passo del matrimonio con Francesca Mozer. Entrando nel merito di quanto dichiarato dal cantautore, emerge un rapporto quasi conflittuale tra alti e bassi e che, una volta arrivato alla sua conclusione, pare abbia generato una particolare e incisiva sofferenza.

“E’ stato un grande amore ed è stato un inferno” – inizia così Zucchero Fornaciari parlando dell’ex moglie Angela Figliè, intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. “La malinconia nei suoi occhi non sono mai riuscito a capirla, neanche adesso, impenetrabile; durissima, mi sono sposato a 23 anni e lei era ancora più giovane”. Il cantautore è poi entrato nel merito della rottura: “Mi aveva lasciato il giorno prima che partissi per il Forte Village in Sardegna… La telefonavo e non rispondeva mai: poi le chiesi di sposarmi e mi rispose di sì, fino a quando una notte mi disse: ‘Ti lascio, non ti amo più’”.

Un amore travolgente quello tra Zucchero Fornaciari e la sua ex moglie Angela Figliè; il cantautore ha raccontato come per amore sia arrivato a indebitarsi, arrivando sull’orlo della depressione. “Volevo prenderle una casa vicino a sua madre e mi indebitati di 500 milioni; così scivolai nella depressione. Non sapevo dove prendere il denaro, dovevo pagare 50 milioni ogni sei mesi… Mancavano 4 giorni alla scadenza e se non avessi pagato ci avrebbero portato via la casa e, nel frattempo, era arrivata la seconda figlia”.











