Irene Gallina, chi è la moglie di Franco Franchi/ La proposta di nozze in panificio: “Lei aveva 13 anni e…”

Irene Gallina, chi è la moglie di Franco Franchi e come è nata la loro storia d’amore

Massimo Benenato è il figlio del celebre Franco Franchi che oggi, 5 ottobre 2022, è ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno insieme a Giampiero Ingrassia, figlio di Ciccio Ingrassia. I figli di Franco e Ciccio ricordano i loro genitori e un pensiero va anche a Irene Gallina, la moglie di Franco. È proprio il figlio dei due a raccontare come è nato il loro amore.

“Si conoscono quando lei aveva 13 anni. – esordisce Massimo Benenato – Frequentavano lo stesso panificio, dove tra l’altro mio padre aveva lavorato da bambino, e lui, non so come, gli venne in mente di avvicinarsi e dirle ‘Io e te ci dobbiamo sposare’. Mia madre lo guardò e disse ‘Tu sei pazzo!’ Invece poi piano piano è riuscito nel suo intento.”

Massimo Benenato ricorda il padre Franco Franchi

Quello infatti fu l’inizio di un grande amore, coronato da un matrimoni e poi dalla nascita di due figli. Poco dopo arrivò anche il successo ma Franco Franchi ha sempre continuato a mettere la famiglia al primo posto. “Papà teneva molto alla famiglia quindi quando ha avuto la possibilità ha messo tutti a posto.” ha infatti tenuto a sottolineare il figlio Massimo Benenato in diretta a Oggi è un altro giorno.

