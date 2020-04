Irene Pivetti indagata “importazione mascherine”/ Il caso “mi dipingono come mostro”

Pubblicità

E alla fine arriva, quasi annunciato, la mano della giustizia: Irene Pivetti viene indagata per importazione di mascherine dopo che il caso della sua Only logistics Italia srl impazzava da qualche giorno sui titoli dei maggiori quotidiani nazionali: l’ex Presidente della Camera con recente passaggio nella Lega di Matteo Salvini risultata indagata dalla Procura di Siracusa in quanto amministratore delegato unico dell’azienda al centro dell’inchiesta sulla importazione e conseguenze distribuzione dalla Cina di mascherine e DPI anti-coronavirus. I reati ipotizzati dalla magistratura sono frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza: si intitola “Bad mask” l’inchiesta allargata sulla vicenda mascherine, con la società di Irene Pivetti che nei rioni scorsi ha subito il sequestro di Dispositivi di protezione individuale (Dpi) a Malpensa.

Come spiega l’Agenzia Ansa la Gdf ha iniziato ad indagare perché quelle mascherine acquistate erano accompagnate da una certificazione inattendibile di conformità alla normativa europea. Nel dettaglio, «E’ emerso che il codice relativo al certificato era estraneo all’ente certificatore e, quindi, falso»: indagando a ritroso su quale azienda li avesse importanti in Italia si è arrivati alla Only Logistics dell’amministratore Pivetti.

LO SDEGNO DELLA PIVETTI: “MI FANNO PASSARE PER UN MOSTRO”

Assieme all’ex Presidente della Camera è finito nel mirino della magistratura anche il titolare della “Stt Group”, una società nel Siracusano che si occupava della distribuzione nelle varie farmacie e parafarmacie del Paese: «È una indecenza, stanno cannoneggiando un’impresa seria come la mia, che sta facendo enormi sacrifici per fornire mascherine molto controllate», spiega Irene Pivetti raggiunta dall’Adnkronos, sdegnata da quanto sta avvenendo da qualche settimana a questa parte «Tutta la chiacchiera uscita sui giornali è fondata sul nulla. La verità è che con grande sforzo e spirito di collaborazione stiamo cercando di importare un prodotto serio, le norme sono confuse». Nei giorni scorsi la stessa Pivetti aveva rivendicato la bontà della sua azienda con una nota che rispondeva alle accuse emerse inizialmente sui giornali «ad oggi ho importato oltre 12 milioni di mascherine, molte delle quali per la Protezione civile, e altre per ospedali, farmacie o aziende, facendo atterrare sei aerei cargo».

La Protezione Civile con Arcuri ha però smentito lo scorso 27 aprile l’esistenza di qualsiasi ‘accordo riservato’ tra il Dipartimento e la Only Logistics (si parla di un contratto di fornitura per 15 milioni di dispositivi). Secondo la Pivetti l’unico problema è stato che all’origine della pandemia era possibile importare dispositivi di protezione anche non europei ma solo successivamente si è fatta strada «una interpretazione restrittiva dell’ordinanza originaria della Protezione civile che impone invece una conformità agli standard europei». Oggi arriva l’inchiesta e Irene Pivetti conclude amara «Mi dispiace molto per i sacrifici che tanti stanno facendo, compresa io. Qualcuno aveva piacere di inventarsi una specie di mostro, una Grimilde della fiaba di Biancaneve. Ma uscirà la verità […] Al magistrato spiegheremo come stanno le cose, abbiamo tutte le carte a posto».



