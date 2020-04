Irene Pivetti/ Sequestrate mascherine per 30 milioni di euro: “Pago il mio cognome”

Pubblicità

Sequestro di mascherine non a norma per un valore di 30 milioni di euro: la Guardia di Finanza è intervenuta e di mezzo ci è finita Irene Pivetti, la ex presidente della Camera dei Deputati che denuncia un cambiamento di regole in corso d’opera e di essere stata colpita a causa della sua celebrità. Irene Pivetti aveva firmato un regolare contratto con la Protezione Civile e si era dedicata all’importazione di mascherine dalla Cina, quando il Coronavirus ha incominciato a imperversare più in Italia che nel Paese asiatico.

Alcuni farmacisti però le vendevano con una maggiorazione del prezzo pari al +250% ed è di conseguenza intervenuta la Guardia di Finanza, che contesta la mancanza della certificazione richiesta. Dentro scatoloni marroni ammucchiati in un hangar del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa ci sono dunque centinaia di migliaia di mascherine di tipo FFp2 che l’Italia ha comprato ma che non può toccare.

Vengono dalla Cina, sono prive di certificazione e sono sotto sequestro per ordine della procura di Savona. Le ha importate la Only Logistics Italia srl, la società di cui è amministratrice unica l’ex presidente della Camera Irene Pivetti. Tutto inizia ai primi di aprile, quando nel Savonese vengono denunciati i proprietari senza scrupoli di alcune farmacie, che vendevano mascherine di protezione a prezzi esorbitanti.

Pubblicità

MASCHERINE SEQUESTRATE: IRENE PIVETTI SPIEGA

La procura affida le indagini alla Guardia di Finanza, che inizia a risalire la filiera di questa fornitura. Si arriva così all’hangar di Malpensa, dove sono custodite appunto migliaia di mascherine Fpp2. Il carico viene sequestrato su disposizione della procura di Savona, che contesta l’assenza del marchio di certificazione.

Le mascherine sono state importate dalla Cina appunto dalla Only logistics Italia srl di Irene Pivetti, che dopo l’avventura politica (più giovane presidente della Camera di sempre) ha iniziato a fare l’imprenditrice stabilendo una solida di rete di relazioni con l’estremo oriente. Nei giorni più tragici del Coronavirus, con le mascherine di protezione quasi introvabili, la Protezione civile firma con la società di Pivetti un contratto per la fornitura di 15 milioni di mascherine, al prezzo complessivo di 30 milioni di euro.

Pubblicità

Una buona parte di queste sono però ora ferme, sequestrate a Malpensa. Irene Pivetti ha spiegato al Corriere della Sera: “La mia società ha iniziato a importare questa partita sulla base della legislazione prevista dal decreto legge del 2 marzo, che poi è stata recepita in senso assai restrittivo nel Cura Italia. Noi abbiamo rispettato quanto previsto dal contratto con la Protezione civile, soltanto che poi le regole sono cambiate in corsa, affidando all’Inail la competenza di certificare i dispositivi di protezione”.

CASO MASCHERINE: LA DELUSIONE DI PIVETTI

L’amarezza di Irene Pivetti va anche oltre la vicenda delle mascherine: “Si pensa che una persona che venti anni fa ha fatto politica non possa fare l’imprenditrice: sono stata colpita per il mio cognome. Ma nel mio lavoro ho profuso anni di impegno e sacrifici. Sono 10 anni che lavoro con la Cina: abbiamo grandi uffici e ampi spazi commerciali, un business poi strozzato dal Coronavirus. Grazie a queste relazioni ho pensato che avrei potuto dare una mano al mio Paese: che deficiente sono stata, ma lo rifarei”.

La struttura commissariale del governo per l’emegenza prevede ora norme rigide per limitare i rischi di truffe: le forniture di mascherine vengono pagate alla consegna. Il contratto della società di Pivetti prevedeva invece il 60% di pagamento anticipato e il 40% alla consegna: “Il contratto con la mia società era stato firmato con la Protezione civile: le regole erano quelle, poi sono cambiate. Io ho rispettato tutto, e quell’operazione era pure in leggera perdita per me”, spiega l’ex presidente.

L’intesa stipulata tra la Only logistics Italia srl e la Protezione civile prevedeva anche che la società di Pivetti potesse vendere autonomamente a privati quelle mascherine, acquistate dalle farmacie che, applicando rincari esorbitanti, hanno fatto scattare il sequestro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA