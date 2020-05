Irene Pivetti, sequestrate altre 250mila mascherine/ Nuova confisca della Gdf

Pubblicità

Nuovi aggiornamenti sul presunto traffico di mascherine che vede coinvolta Irene Pivetti. Come riportano i colleghi de La Gazzetta di Reggio, oggi la Guardia di Finanza di Savona ha sequestrato in Lombardia altre 250 mila mascherine riconducibili alla Only Italia Logistic, società rappresentata dall’ex esponente della Lega. Secondo quanto risulta, i dispositivi di protezione sono stati rinvenuti nei magazzini di alcuni ospedali lombardi. Ricordiamo che la Procura ligure ha aperto un’indagine sulla Pivetti e sulla società di cui è amministratrice unica per i reati di ricettazione, frode nell’esercizio del commercio, vendita di cose con impronte contraffatte e violazioni alla legge doganale. La cronista negli scorsi giorni ha tenuto a precisare che «le indagini servono per fare chiarezza», anche se ha ammesso di essere «molto addolorata per tutto quello che sta succedendo».

IRENE PIVETTI, SEQUESTRATE ALTRE 250 MILA MASCHERINE

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, Irene Pivetti avrebbe importato mascherine contraffatte in regime di esenzione Iva, attraverso un maxi-ordine della Protezione Civile. La Gazzetta di Reggio ha poi evidenziato che il procuratore Ubaldo Pelosi ha disposto il blocco dei conti della società, nonché una perquisizione negli uffici dell’azienda.

Quella di Savona non è l’unica Procura a indagare sulla società di Irene Pivetti, sono infatti in corso indagini da parte delle Procure di Roma e Siracusa. Per quanto concerne la Procura capitolina, i magistrati starebbero monitorando la fornitura prevista per la Protezione Civile di 10 milioni di mascherine del tipo FFP2, per un totale di 23 milioni di euro. Ricordiamo infine che la Toscana ha avviato un contenzioso amministrativo per le 150 mila mascherine acquistate per quasi 550 mila euro ma mai messe a disposizione perché prive di certificazione.



