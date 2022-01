Irene, Sofia e Vittorio: chi sono i maestrini di Back to school/ “I ripetenti peggiori sono…”

Chi sono Irene, Sofia e Vittorio?

Irene, Sofia e Vittorio sono alcuni dei maestrini che hanno preso a cuore le sorti dei concorrenti di Back To School. La prima sogna di fare la maestra da grande, ma sarebbe ben lieta di intraprendere la carriera cardiochirurgo, Sofia invece si definisce una persona molto tranquilla e con un carattere soft, mentre Vittorio è piuttosto estroverso e socievole. “Non sono una che se non prende dieci esplode, sono una che ha calma. Mi ritengo una maestra severa, ma dipende dal ripetente, se disturba e fa chiasso mi arrabbio“, ha spiegato Irene, che tra i suoi studenti non le ha mandate a dire al rapper Clementino: “L’ho trovato un po’ simpatico e sciocco”. Sofia, invece, si è descritta come una maestra pronta a prodigarsi per tutti i suoi studenti:”Perché mi piace aiutare tutti, anche i nemici, se sono in difficoltà mi piace andare in loro soccorso”.

Irene, Sofia e Vittorio: i tre maestrini di Back To School commentano i vip

“Ogni ripetente ha una storia diversa da raccontare“, ha raccontato Sofia, che è rimasta impressionata da Vladimir Luxuruia: “Mi ha colpito tanto, perché mi piacciono le persone che non hanno paura di cambiare“. Sugli altri concorrenti: “Bisogna avere pazienza con loro perché non hanno studiato molto. Adesso però sono cresciuti e si sono resi conto di essere stati degli stupidi di non aver studiato a scuola“.

Dalla simpaticissima Sofia al frizzante Vittorio, che ha già inquadrato i ripetenti dal loro modo di vestire e che vede in Nicola Ventola un modello da seguire: “La prima cosa che mi colpisce dei ripetenti è il loro modo di parlare e di vestirsi. Vorrei diventare come Nicola Ventola e anche lui, come me, è un amante del rock. Potremmo andare insieme ai concerti”.

