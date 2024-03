Iris Apfel, morta l’icona della moda di New York: aveva 102 anni/ Addio alla modella e designer

Lutto nel mondo della moda: nelle scorse ore è morta Iris Apfel. Come ricorda RaiNews viene considerata una delle grandi icone della moda, e in particolare di quella di New York. Aveva 102 anni ed era diventata una grande esponente del settore grazie al suo look eccentrico che non passava senza dubbio inosservato. Capelli bianchi tenuti sempre molto corti, gli immancabili occhiali di dimensioni extralarge, ma anche rossetto sempre brillante, collane e gioielli vari. Una vera e propria influencer tenendo conto che Iris Apfel vantava ben 2,9 milioni di follower su Instagram, persone che la seguivano proprio per apprendere gli ultimi stili e le nuove tendenza della Grande Mela.

Nonostante la veneranda età, l’ultracentenaria era solita presenziare ai principali eventi della moda e negli ultimi tempi, alla luce anche della vecchiaia, sfilava sulla sua sedia a rotelle. Iris Apfel nacque nel 1921 da una famiglia ebrea, in quel di New York. A scuola decise di intraprendere gli studi della storia dell’arte, dopo di che divenne designer d’interni partecipando tra l’altro anche al lavoro della ristrutturazione della Casa Bianca per ben nove presidenti, da Harry Truman fino a Bill Clinton, passando da Bush, Reagan e via discorrendo.

IRIS APFEL, MORTA L’ICONA DELLA MODA DI NEW YORK: AVEVA 102 ANNI: LA SUA COLLEZIONE D’ABITI

Nel corso della sua carriera ha collezionato gli abiti dei più grandi stilisti del 20esimo secolo, tutti perfettamente stipati presso il suo appartamento extra lusso di due piani su Park Avenue, presso la metropoli della Statua della Libertà, e a cui il Met di New York aveva dedicato una retrospettiva nel 2005, come ricorda ancora Rai News.

“Un giorno qualcuno mi ha detto ‘non sei carina e non lo sarai mai, ma non importa, hai qualcosa di molto più importante: hai stile'”, aveva raccontato Iris Apfel durante una delle sue interviste. Era stata sposata ben 67 anni con il suo marito, Carl, industriale tessile morto nel 2015 all’età di 100 anni. Apfel aveva anche invitato le donne ad abbandonare “l’uniforme di collant neri o jeans con maglione, stivaletti e giacca di pelle”, e il suo storico mantra era “osa essere diverso!”.

