Isa Barzizza/ “Totò serio e riservato. Eduardo De Filippo mi ha insegnato tanto”

Isa Barzizza a tutto tondo ai microfoni di Oggi è un altro giorno. La celebre attrice si è raccontata tra carriera e vita privata, a partire dal legame con Eduardo De Filippo: «Mi spiegava come si piangeva in scena. Mi diceva: “Un attore non deve sentire lui le emozioni che esprime, ma deve essere capace ad esprimerle, facendo commuovere le persone”. Io ho fatto soprattutto commedie, ero la “pupa” del comico, mentre più in là ho fatto delle fiction. Devo dire che seguivo il consiglio di De Filippo».

Isa Barzizza ha poi parlato della sua famiglia, in particolare della sua straordinaria infanzia: «La mia è stata un’infanzia bellissima. Ho avuto un’infanzia felice e libera, con dei nonni straordinari. Credo che questo abbia molto segnato la mia vita. Non ho mai avuto angosce profonde, se non quando ho vissuto dei momenti terribili nella mia vita. Ma la base era talmente solida che mi ha sorretto per tutta la vita».

ISA BARZIZZA A OGGI È UN ALTRO GIORNO

Nel corso del lungo dialogo con Serena Bortone, Isa Barzizza è tornata sul grande legame professionale con l’indimenticabile Totò: «Non era un uomo triste, ma serio e riservato. Non dava tanta confidenza. Era gentilissimo, un principe, ma era un po’ distaccato». Tra i due non è nata un’amicizia lontano dai riflettori: «Purtroppo no, ed è una cosa che rimpiango. Conoscendolo profondamente, Totò doveva essere un uomo di grandi qualità, ma ero talmente giovane che lo consideravo un nonno, un bisnonno. Non avevo niente da dirgli, lui era riservato – ha spiegato Isa Barzizza – Quando mi chiedono come era Totò, se devo essere sincera l’ho conosciuto poco. Ma ho imparato tanto da lui, fare teatro con lui era una cosa meravigliosa».

