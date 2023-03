Isabella Ferrari, gli amori/ Da Boncompagni a Massimo Osti, rifiutò Sean Penn

Isabella Ferrari: la relazione con Gianni Boncompagni

Isabella Ferrari sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 14 febbraio, di Oggi è un altro giorno per raccontare la fortunata serie in onda su Rai 1 “Sei storie – il Mistero di Leila” di cui è protagonista. Nei primi anni Ottanta sul set di “Sotto le stelle”, programma estivo di Rai 1, la 17enne Isabella Ferrari incontrò il regista Gianni Boncompagni, tra i due nacque una storia molto chiacchierata per la loro differenza di età (il regista aveva quasi 50 anni):

“Non ho mai nascosto di aver avuto un amore con Gianni. Nonostante la differenza d’età, lui mi rispettava come donna. Dopo, ho fatto l’attrice, mai spettacoli in Rai. La mia carriera parla da sola”, ha raccontato la Ferrari a Candida Morvillo sul Corriere della Sera. Terminata la sua storia con Boncompagni negli anni Ottanta Isabella Ferrari ha avuto un flirt con Robertino Rossellini e con il playboy Paolo Pazzaglia.

Isabella Ferrari: il corteggiamento di Sean Penn, la prima figlia

Sul set di “Willy Signori e vengo da lontano”, Isabella Ferrari rubò il cuore a Francesco Nuti. Sulle pagine del Corriere della Sera, l’attrice ha rivelato di aver rifiutato il corteggiamento di Sean Penn: “Mi corteggiò, ma gli sfuggii. Lo sentivo aggressivo, violento. E non ho mai subito il fascino del regista o del produttore. Quando qualcuno ha provato a mettermi le mani addosso, sono sempre scappata”. Nel 1995 Isabella Ferrari è diventata mamma della sua prima figlia, Teresa, nata dalla relazione con Massimo Osti (scomparso nel 2005): “C’è sempre qualcosa di miracoloso in una storia d’amore, anche se finita. Quando penso alla mia prima relazione con lo stilista Massimo Osti, da cui è nata Teresa, mi accorgo che è stata fondamentale. All’inizio il peso del fallimento è atroce: sono arrivata perfino ad ammalarmi. Poi il destino mi ha regalato un altro incontro e a quel punto ho capito quanto ero cambiata”, ha detto l’attrice a Glamour.

