Isabella Ferrari, la malattia/ “Qualche anno fa era mortale. Sono guarita”

Isabella Ferrari, che malattia ha avuto?

Isabella Ferrari sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 14 marzo, di Oggi è un altro giorno, in onda dalle 14.00 su Rai 1. Qualche anno fa, ospite a “Domenica In”, l’attrice aveva parlato della sua malattia, scoperta nel 2017: “Qualche anno fa succede che una mattina mi sveglio e non riesco più a muovere le gambe. Tutto è precipitato in fretta. Inizia il calvario delle visite e delle diagnosi. E le diagnosi si dimostrano sempre sbagliate, anche quelle fatte da medici e ospedali stranieri.

Vado all’estero, mando il mio sangue per esami negli Stati Uniti. Poi arrivano i dolori accecanti, il cortisone”, ha raccontato nel salotto di Mara Venier. Inizialmente i medici non riuscivano a inquadrare la sua malattia e quindi a trovare la cura giusta. La diagnosi è arrivata il 2 giugno, quando l’attrice era ricoverata in ospedale.

Isabella Ferrari è guarita: “Non si capiva che cosa avessi”

Nel corso dell’intervista a Domenica In, Isabella Ferrari non ha mai voluto dire il nome della malattia: “Si tratta di una malattia rara, di cui non dirò il nome per evitare che le persone vadano su Internet a cercarla. Io l’ho fatto ed è servito solo a darmi più angoscia. Le informazioni sul web non sono mai aggiornate”. Una volta che la malattia è stata diagnostica è stato possibile iniziare una cura mirata: “Qualche anno fa, era mortale. Oggi, si guarisce. Ma all’inizio, non si capiva che cosa avessi”. Per un paio di anni, l’attrice ha dovuto mettere in pausa la sua carriera di attrice, per affrontare la malattia: “Mi sono ammalata e sono guarita… Sono stata obbligata a scendere dai tacchi, a prendere in mano la mia vita da un’altra parte, a riscoprire il piacere di ogni istante della giornata”, ha raccontato a Candida Morvillo sul Corriere della Sera.

