Isabella Ricci divorzia da Fabio Montavani/ L’ex Uomini e Donne annuncia la fine del matrimonio sui social

Isabella Ricci e Fabio Mantovani: matrimonio finito

E’ durata esattamente un anno la favola d’amore tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne aveva conosciuto il cavaliere all’interno del programma di Maria De Filippi. Una conoscenza che è diventata immediatamente importante al punto da spingere la dama a lasciare la trasmissione. Pochi mesi dopo l’inizio della storia, la coppia ha deciso di sposarsi e dal fatidico sì è trascorso un anno. Molto attiva sui social, Isabella, nell’ultimo periodo, si era allontanata da Instagram dando il via ad una serie di ipotesi varie.

Qualcuno aveva ipotizzato una presunta crisi matrimoniale tra Isabella e Fabio che, però, hanno sempre scelto la strada del silenzio. Almeno fino a ieri quando la Ricci, con un post su Instagram, ha annunciato di essersi separata legalmente da Fabio Mantovani.

Isabella Ricci divorzia da Fabio Mantovani

“Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”: con queste parole, Isabella Ricci ha annunciato la fine del matrimonio con Fabio Mantovani con cui aveva cominciato un nuovo capitolo della sua vita vivendo tra l’Italia e Dubai.

L’ex dama di Uomini e Donne non ha aggiunto altri dettagli all’annuncio. Ignoti, per il momento, i motivi che hanno portato Isabella e Fabio alla separazione. Sotto il post della dama, tuttavia, sono diversi i commenti di amici e fan che le stanno dimostrando supporto. “La tua forza, la tua sincerità e la tua nobiltà d’animo, non hanno limiti…. Tu sai, anche qui”, le ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio. Isabella, tornata single, a settembre tornerà nel parterre di Uomini e Donne? Lo scopriremo solo con l’inizio della nuova stagione del dating show di canale 5.

