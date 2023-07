Isabella Ricci e Fabio Mantovani: confronto a Uomini e Donne?/ Dopo la separazione, l’ex coppia…

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si rivedono a Uomini e Donne?

Il matrimonio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani è durato meno di un anno. Dopo aver condiviso la propria favola con il pubblico di Uomini e Donne, a sorpresa, l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over hanno annunciato la separazione. Un addio annunciato con un post sui social a cui sono seguite le parole di Isabella che ha spiegato di aver fatto un errore senza svelare i dettagli che hanno portato alla fine del matrimonio. Isabella e Fabio, dopo aver condiviso l’ultima fase della loro vita, hanno intrapreso due strade diverse.

La Ricci, tornata ufficialmente sui social, sta mostrando ai fan alcuni momenti della sua quotidianità. Nessun riferimento, però, alla sua storia con Fabio che potrebbe rivedere presto per un confronto.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani: confronto in tv?

Secondo un’indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni che ha anche svelato che le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne dovrebbero svolgersi a fine agosto, nelle prime puntate del dating show di canale 5 che tornerà ufficialmente in onda da lunedì 11 settembre, Isabella e Fabio potrebbero ritrovarsi proprio nello studio di Uomini e Donne.

Esattamente come accaduto nelle scorse stagioni di Uomini e Donne, infatti, Maria De Filippi ha ospitato non solo le coppie di Temptation Island, ma anche quelle passate di Uomini e Donne. Isabella e Fabio, dunque, torneranno in studio per confrontarsi e svelare anche i veri motivi della fine del matrimonio?

