ISABELLA RICCI E FABIO MANTOVANI TORNANO A UOMINI E DONNE/ Lacrime in studio…

Le immagini del matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani

Tante emozioni nello studio di Uomini e donne nel corso della puntata del 10 ottobre con il ritorno di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Belli, innamorati, sereni e felici, l’ex dama e l’ex cavaliere rivedono alcune immagini del matrimonio celebrato lo scorso maggio alla presenza dei figli di Fabio che è arrivato accompagnato dalla figlia.

“Ecco il pacchetto completo”, sono le parole di Fabio prima di pronunciare il fatidico sì. “Sei fregata”, scherza il figlio di Fabio. Immagini bellissime che hanno emozionato l’ex dama. “Avevo visto qualche foto, ma non avevo mai visto un filmato così”, dice Isabella in studio. Anche Gianni Sperti e Tina Cipollari ammettono di essersi emozionati nel rivedere il filmato (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Isabella Ricci e Fabio Mantovani tornano a Uomini e Donne

Isabella Ricci e Fabio Mantovani tornano come ospiti nello studio di Uomini e Donne? L’ex dama e l’ex cavaliere si sono incontrati nello studio del programma di Maria De filippi. Dopo aver seguito Isabella da casa, colpito dalla sua bellezza e dalla sua eleganza, Fabio è arrivato in studio per conoscere e corteggiare Isabella. Dopo essersi frequentati all’interno del dating show di canale 5, i due hanno annunciato la scelta di lasciare insieme la trasmissione per vivere la relazione nella vita di tutti i giorni.

Una storia che è subito decollata e che ha portato i due a decidere di sposarsi. La coppia si è così sposata lo scorso maggio alla presenza di parenti e amici e nel corso della puntata di Uomini e donne in onda oggi, la coppia dovrebbe raccontare le emozioni del matrimonio nello studio dove tutto è nato.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani: “Si torna sempre dove si è stati bene”

Belli, innamorati e felici, Isabella Ricci e Fabio Mantovani, dopo essersi sposati, hanno scelto di vivere tra l’Italia e Dubai. Nel tornare nello studio di Uomini e Donne dove l’amore è nato, la coppia ha scattato una foto nei camerini del dating show di canale 5 scrivendo: “Si torna sempre dove si è stati bene”. Una dedica speciale per tutta la redazione di Uomini e Donne dove entrambi hanno trovato l’amore che cercavano da tempo.

Un ritorno gradito quello di Isabella e Fabio che sono stati accolti con grande entusiasmo dal pubblico, dagli altri protagonisti della trasmissione e, in particolare, da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

