Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sposano/ Dopo Uomini e donne “nozze tra due mesi”

Grande novità nella vita privata di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. La coppia, nata nel parterre del trono over di Uomini e Donne durante la stagione ancora in corso, ha lasciato definitivamente la trasmissione poco prima di Natale. Dopo essersi frequentati e innamorati, hanno capito di voler stare insieme e di costruire un futuro radioso. Sempre più sereni, felici e innamorati, l’ex dama e l’ex cavaliere del dating show di canale 5 hanno così deciso di sposarsi.

”Con Fabio le cose vanno gonfie vele, stiamo molto bene insieme e non ci dividiamo mai. Da quando ci conosciamo avrò passato massimo tre notti da sola. Noi conviviamo, la maggior parte del tempo lo trascorriamo a casa di Fabio, ogni tanto ci spostiamo a Ravenna […] Stiamo pensando di prendere una casa fuori l’Italia, in una località dal clima mite, per trascorrerci almeno sei mesi l’anno”, ha raccontato una raggiante Isabella al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Sicuri dell’amore che provano l’uno per l’altra, dopo aver vissuto in simbiosi sin dal primo giorno in cui hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno deciso di coronare il loro amore con il matrimonio. Una decisione condivisa anche dai figli di Fabio come racconta ancora Isabella.

“Fabio e io, tra due mesi, ci sposiamo. Sarà una festa per pochi intimi, a casa di Fabio a Pescantina. I figli di Fabio hanno preso molto bene la notizia, ma d’altronde sono ragazzi intelligenti: sanno che il padre è felice e sta bene e loro, di conseguenza, lo sono per lui e per noi”, ha concluso la dama.

