Isabella Ricci e Fabio Mantovani tornano a Uomini e Donne/ Frecciatina a Gemma…

Isabella Ricci e Fabio Mantovani tornano a Uomini e Donne per raccontare l’amore nato proprio nello studio del programma di Maria De Filippi. Dopo essersi incontrati e innamtorati a Uomini e Donne, Isabella e Fabio hanno lasciato definitivamente la trasmissione prima di Natale. La coppia, oggi, è sempre più innamorata. Dopo aver trascorso insieme Natale e Capodanno, si sono concessi anche un romantico viaggio documentando il tutto sui social. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi sono tornati in studio per raccontare i dettagli della loro relazione.

“Bentornati. Isabella sei bellissima”, commenta immediatamente Tina Cipollari. “Come state?“, chiede Maria De Filippi. “Benissimo. Prevalentamente stiamo a casa di Fabio. Alcune volte a casa mia, ma stiamo sempre insieme”, risponde Isabella. “Per la vita di una coppia sia difficile passare 75 giorni insieme ventiquattro ore su ventiquattro. E’ stato bello trascorrere questi 70 giorni”, aggiunge Fabio.

Isabella Ricci, frecciatina a Gemma Galgani

Dopo aver raccontato le belle novità della sua vita che definisce “più bella e appagante” avendo incontrato Fabio, Isabella Ricci si confronta con Gemma Galgani con cui ha avuto diversi scontri durante l’ultimo periodo della sua presenza in trasmissione. “Ti sei mai pentita della scelta?”, chiede Maria De Filippi. “Mai pentita, mai annoiata. Sono contenta e stiamo bene“, dice l’ex dama.

Maria De Filippi, poi, lascia la parola a Gemma Galgani. “Isabella si è lamentata del fatto che io non abbia pianto quando ha lasciato il programma. Non l’ho fatto perchè in quel momento i nostri rapporti non erano tali da spendere una lacrime“, spiega la dama di Torino. “Avresti potuto spendere una lacrime visto che le hai spese per tutti”, ribatte ironicamente Isabella. “Sarebbe stato ipocrita perchè in quel momento non andavamo molto d’accordo, ma sono contenta nel vedervi stare bene“, conclude Gemma.

