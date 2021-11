Isabella Ricci e Fabio, Uomini e donne/ “Voglio continuare ad uscire”. Sperti…

Dopo il momento dedicato a Marcello e Nancy, Maria De Filippi chiama al centro dello studio, nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 11 novembre, Isabella Ricci e Fabio che hanno cominciato a conoscersi dopo l’arrivo in studio del cavaliere che ha chiamato la redazione per conoscere esclusivamente Isabella.

ANDREA NICOLE, UOMINI E DONNE/ Bacio con Alessandro e Ciprian, poi piange per...

“Sta andando bene. Ci siamo incontrati una volta nell’altra puntata. Poi abbiamo avuto un incontro fugace in un casello autostradale e ieri ci siamo visti. Abbiamo trascorso l’intero giornata in giro per Roma. Abbiamo parlato tanto durante un apertitivo, una cena e il dopo cena in albergo. Da parte mia, l’interesse che c’era prima c’è ancora. Ho avuto il piacere di conoscere una persona con cui è bello interloquire, ridere e scherzare”, afferma il cavaliere.

Marcello e Nancy, Uomini e Donne/ "C'è stato un bacio, è arrivato in modo spontaneo"

Isabella Ricci e Fabio: la dama litiga con Gianni Sperti a Uomini e Donne

“Voglio continuare ad uscire con Fabio. Mi fa un po’ impressione il fatto che tutti restano sbalorditi da me perchè qui mi vedono in un modo e poi fuori restano sbalorditi. E’ una persona che mi piace, abbiamo molte cose in comune. In settimana, per lavoro, mi sono ritrovata dalle sue parti e ho scelto di vederlo per un caffè”, afferma la dama.

Isabella, inoltre, conferma di voler accanto un uomo alto. “Questa cosa che parli sempre dell’altezza delle persone la vedo come un’offesa. Quando dici è inutili che ti alzi perchè sei sempre più basso, mi dà fastidio perchè anch’io sono basso”, sbotta Gianni Sperti. Isabella non ci sta: “Non ho mai scelto le persone sulla base dell’altezza. Mi sento attaccata da te”, sbotta la dama che poi preferisce chiudere l’argomento.

Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Nuove dame per lui dopo l'addio a Marika?

© RIPRODUZIONE RISERVATA