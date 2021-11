Isabella Ricci, lite con Gemma Galgani a Uomini e donne/ “Perfida e sleale”

I social scatenano la lite nello studio di Uomini e Donne tra Isabella Ricci, Gemma Galgani e Armando Incarnato. Dopo il lungo confronto tra Gemma e Costabile che si è concluso con la decisione del cavaliere del trono over di chiudere la frequentazione con la dama di Torino, si apre un nuovo capitolo che ha per protagonista ancora Gemma. Quest’ultima, insieme ad Armando Incarnato, accusa Isabella Ricci di lasciare commenti negativi sui social dal profilo privato. Armando, inoltre, accusa Isabella di fare la stessa cosa con la fanpage.

In studio si scatena un’accesa discussione in cui Isabella respinge tutte le accuse. “Che fastidio vi dà la mia fanpage?”, chiede Isabella Ricci. “Ci sono gli screen. Tu inviti le persone a lasciare commenti negativi su determinate persone”, risponde duramente Armando Incarnato.

Isabella Ricci contro Gemma Galgani e Armando Incarnato a Uomini e Donne

“Se qualcuno mi scrive in direct offendendo protagonisti del programma, io rispondo di scrivere sotto il post del programma”, si difende Isabella Ricci. Gemma Galgani che non ha molta simpatia per Isabella, aggiunge: “Sei perfida e sleale. Potresti dirmi qui quello che pensi di me”, sbotta la dama di Torino. “Tu sei perfida e sleale”, replica Isabella.

In studio va avanti un durissimo botta e risposta con Armando e Gemma da una parte e Isabella dall’altra che nega tutte le accuse che le vengono rivolte. Dopo una lunga e accesa discussione, Maria De Filippi pone fine all’ennesima diatriba tra i tre protagonisti del trono over.

