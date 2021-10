Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Tina Cipollari “Ti porto i saluti di Giorgio Manetti”

Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, la puntata di Uomini e Donne di oggi continua con Isabella Ricci. Maria De Filippi chiama al centro dello studio la dama e Giovanni, il cavaliere che è arrivato in trasmissione per conoscere e frequentare Isabella. Il cavaliere mostra grande entusiasmo e afferma di voler portare avanti la conoscenza, ma Isabella non è dello stesso parere. Dopo essere uscita a cena con Giovanni, la Ricci ha capito di non voler andare avanti.

Ida Platano e Marcello, Uomini e Donne/ "Siamo stati insieme, ma lui era frenato"

“Mi dispiace, ma non posso continuare“, afferma Isabella che conferma di non essere stata particolarmente colpita da Giovanni e di non aver trovato in lui ciò che cerca in un uomo per costruire una storia. Dopo i saluti di Giovanni, Isabella Ricci resta al centro dello studio per ricevere i saluti di una vecchia conoscenza del parterre del trono over.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari: "Sei da circo oggi"

Isabella Ricci e i saluti di Giorgio Manetti

Isabella Ricci riceve i saluti di Giorgio Manetti. Tina Cipollari, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, approfittando della presenza della dama al centro dello studio, afferma: “Ti porgo i saluti di Giorgio Manetti. L’ho incontrato, l’ho sentito e mi ha detto di dirti che nutre stima nei tuoi confronti”, afferma Tina.

Gemma Galgani reagisce alle parole di Tina cogliendo una frecciatina nei suoi confronti. “Secondo me si sta inventando tutto”, afferma la dama di Torino. Tina, poi, puntualizza di aver sentito realmente Giorgio ribadendo di aver sempre avuto un ottimo rapporto con il Manetti e di aver mantenuto i contatti.

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: il giorno dell'addio di Joele?

© RIPRODUZIONE RISERVATA