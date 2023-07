Isabella Verney è morta a 97 anni/ É stata la prima Miss Italia della storia

Isabella Verney morta a 97 anni

Isabella Verney è venuta a mancare a 97 anni. Il suo nome è legato a Miss Italia, il concorso di bellezza più famoso in Italia e che, nel corso degli anni, ha dato il successo a tantissime donne. Isabella Verney, infatti, è stata la prima Miss Italia nella storia. Era il 1939 e lei, giovanissima, a soli 14 anni, conquistava il titolo della più bella d’Italia con il suo viso pulito e il sorriso sincero. All’epoca, il concorso non si chiamava ancora Miss Italia ma Cinquemila lire per un sorriso. Isabella era bionda e aveva gli occhi azzurri: una bellezza eterea che, abbinata all’ingenuità di quegli anni e alla sua naturalezza, le permise di vincere l’importante titolo di bellezza.

Viva Rai 2!, i residenti di Via Asiago protestano contro il programma/ "La strada viene lasciata sporca!"

Dopo aver conquistato tutti con la sua bellezza, però, Isabella scelse di condurre una vita lontana dalle luce dei riflettori e del mondo dello spettacolo. Il suo nome, però, resta nella storia come quello della prima Miss.

Chi era Isabella Verney

Nata a Torino il 10 agosto 1925, Isabella Verney avrebbe compiuto 98 anni tra poche settimane. Conquistò le luci della ribalta nel 1939, ma dopo la vittoria nel corso di bellezza, anche per volere della sua famiglia che scelse di proteggerla per la sua giovane età, ha sempre condotto una vita tranquilla, lontano dalla mondanità.

Samu Segreto innamorato di Elena D'amario?/ "La invito per un passo a due, chi lo sa…"

Dopo la vittoria, tuttavia, ha lavorato per qualche anno nel mondo della moda e dal 1949 al 1951 ha partecipato a numerose sfilate come indossatrice. Tuttavia, l’unica intervista rilasciata risale al 2009 quando accettò di apparire all’interno della trasmissione Porta a porta di Bruno Vespa. Per quanto riguarda la vita privata è stata sposata con il giornalista Rai e caporedattore culturale del Tg2 Carlo Cavaglià e ha avuto due figli di nome Alessandro ed Enrico.

LEGGI ANCHE:

Carlo Alberto Mancini: "Nicole Santinelli? Sempre stato me stesso"/ "Quello che ho fatto..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA