ISCO AL MILAN?/ Calciomercato news, piacciono anche James Rodriguez e Coutinho!

CALCIOMERCATO MILAN, ISCO OBIETTIVO POSSIBILE

Il calciomercato estivo è cominciato da meno di una settimana ma il Milan è già da tempo al lavoro per migliorare la rosa da mettere a disposizione di mister Pioli nella prossima stagione. Secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni provenienti da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero considerando il nome di Isco, centrocampista di proprietà del Real Madrid. Il ventinovenne ha il contratto in scadenza con i Blancos nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima annata calcistica, e qualora il rapporto con le Merengues non dovesse essere rinnovato, il Real potrebbe decidere di intavolare subito una trattativa con una pretendente così da non perderlo a parametro zero fra un anno. I buoni rapporti tra il Milan e l’allenatore degli spagnoli Ancelotti potrebbero facilitare l’operazione considerando anche che il prezzo del calciatore si sarebbe svalutato rispetto agli ultimi anni. Tuttavia il Milan segue con attenzione almeno altri due profili.

CALCIOMERCATO MILAN/ Tadic obiettivo concreto, ecco quanto guadagnerebbe

CALCIOMERCATO MILAN, ALTRI DUE SOTTO OSSERVAZIONE

Detto di Isco del Real Madrid, per questa finestra di calciomercato il Milan sta considerando diversi elementi importanti sulla scena internazionale. L’interesse nei confronti di James Rodriguez è ormai cosa nota per i rossoneri che però, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola di Marca, avrebbero sul taccuino anche il nome di Philippe Coutinho. Il fantasista ex Inter di proprietà del Barcellona non è mai stato schierato in campo nel corso del 2021 per colpa di un infortunio ed ora vorrebbe accasarsi altrove per riscattarsi. Chiuso dagli importanti arrivi di Depay e di Aguero dalle due squadre di Manchester, Coutinho sarebbe tuttavia stato offerto anche ad altre società con cui il Milan potrebbe ritrovarsi a duellare nel caso in cui voglia effettivamente aggiudicarselo.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN/ Idea Schick per l'attacco ma ecco la richiesta del BayerTADIC AL MILAN?/ Calciomercato news, la trattativa deve ancora entrare nel vivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA