Iscrizioni scuola 2021-22 online: già 309mila domande/ Accesso Spid nel 39% dei casi

Dallo scorso 4 gennaio sono ufficialmente iniziate le iscrizioni online valevoli per l’anno scolastico 2021-2022. Ci sarà tempo ancora fino al prossimo 25 gennaio, alle ore 20.00, per inviare la domanda in via telematica, ma ad oggi quali sono i dati relativi alle domande finora completate ed inoltrate? A fornirci maggiori dettagli ci ha pensato OrizzonteScuola.it che ha citato l’ultimo comunicato stampa del Ministero dell’Istruzione secondo il quale le domande inoltrate nei primi 4 giorni, alle 12.00 di oggi, sarebbero 309.410. A fare accesso al servizio sono stati invece 395mila utenti, di cui il 39% attraverso Spid, l’ormai noto sistema pubblico di identità digitale. Nel 63% dei casi di coloro che hanno usato la piattaforma dedicata del Miur, l’accesso è avvenuto tramite desktop mentre il 34% ha deciso di usare lo smartphone e appena il 3% ha usato la piattaforma attraverso tablet.

Per poter procedere alla compilazione della domanda ad al corretto inoltro è necessario essere registrati al portale. Le registrazioni sono attive dallo scorso 19 dicembre e sarà possibile farlo fino al termine relativo alle iscrizioni.

ISCRIZIONI SCUOLA 2021-22 ONLINE: GLI AIUTI DEL MIUR PER COMPLETARE LA DOMANDA

Per procedere all’iscrizione scuola online, i possessori di Spid possono accedere al servizio attraverso le proprie credenziali senza quindi procedere con le ulteriori registrazioni. Tuttavia non sarà data priorità a coloro che invieranno per primi la domanda di iscrizione che riguarda alunne e alunni, studentesse e studenti delle prime classi di scuola primaria e della secondaria di I e II grado e i Centri di formazione professionale delle Regioni che hanno aderito. Il Miur accompagna da vicino le famiglie verso la compilazione della domanda non solo attraverso l’assistente personale “iolly” che darà una mano nella compilazione della domanda all’interno dell’area riservata. Accedendo al canale YouTube del Ministero dell’Istruzione sono presenti anche tre video tutorial molto semplici e chiari, mentre chi è alla ricerca di informazioni sui vari istituti, viene in soccorso l’app del portale ‘Scuola in Chiaro’.

