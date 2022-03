ISEE/ Ecco i bonus e le agevolazioni che si possono richiedere nel 2022 con un reddito medio-alto

Bonus ISEE 2022: quali agevolazioni per famiglie e singole persone con un reddito medio

dioSappiamo che il Decreto sostegni ha introdotto delle misure economiche volte a sostenere soggetti privati e famiglie nel 2022 aventi un indice ISEE basso e che versano in gravi condizioni economiche. Ma pochi sanno che è possibile accedere a delle agevolazioni anche per coloro che hanno un ISEE medio e comunque non superiore a 30000 euro. In questi casi, i sostegni economici sono orientati sul sostegno alle famiglie e ai singoli volti a garantire un tenore di vita idoneo e migliorare così la qualità della vita delle famiglie che rispondono volta per volta ai requisiti. Vediamo insieme di quali agevolazioni stiamo parlando.

Bonus ISEE alto 2022: bonus bollette e carburante

Con un ISEE entro i €25000 è possibile accedere a determinate agevolazioni volte a mantenere il più elevato tenore di vita e migliorare le condizioni di vita dei cittadini italiani che ne hanno diritto punto tra queste rientrano:

il bonus bollette 2022, erogato in misura differente a seconda della fornitura e del voltaggio direttamente come sconto in bolletta;

il bonus carburante

Bonus ISEE alto 2022: bonus edilizio

Sarà possibile intervenire anche con ristrutturazioni edilizie all’interno della propria casa e delle proprie abitazioni con accesso al superbonus del 110% che scade entro il 31 dicembre 2022.

Il bonus bebè verrà inglobato da marzo 2022 all'interno dell'assegno unico universale. Tuttavia chi lo ha già richiesto continuerà a percepire il bonus bebè fino al termine ultimo riprendo stabilito per l'erogazione. Questo bonus è dedicato le famiglie in cui è nato un bambino entro il 31 dicembre 2021 o che hanno adottato un minore entro quella data.

Bonus ISEE alto 2022: agevolazione sui mutui

Con ISEE fino a €25000 è possibile accedere ad agevolazioni anche per mutui agevolati per l’acquisto della prima casa entro giugno 2022. Questa prestazione prevede la garanzia dello stato fino al 80% del mutuo. Ai fini dell’erogazione sarà adottato il fondo di garanzia prima casa. I beneficiari sono esentati dal pagamento di alcune imposte come quella di registro, le imposte catastali è l’imposta sostitutiva sui potè che è sul bollo.

Bonus ISEE alto: sostegni per l’istruzione

Come abbiamo già detto l’agevolazione in ambito di istruzione comprende anche l’esenzione o la riduzione delle tasse universitarie per chi ha un ISEE entro €20000 esentato dal pagamento delle rate, per chi ha un ISEE entro i €30000 beneficerà di importanti riduzioni.

