Isis decapita prigioniero davanti bambini/ E pubblica foto esecuzione su app Telegram

L’Isis continua a colpire. I miliziani dello Stato Islamico in Afghanistan hanno decapitato un prigioniero davanti ad alcuni bambini che hanno applaudito assistendo alla scena raccapricciante. L’esecuzione è stata ripresa e alcune foto sono poi circolate sulla famosa app Telegram. È stato il Middle East Media Research Institute, che si occupa del monitoraggio del traffico internet jihadista, a segnalare che sull’applicazione di messagistica circolano tre foto che mostrano molti bambini, tra cui uno armato, in piedi davanti alla folla per assistere alla decapitazione. Dalle immagini emerge che i bambini e gli adulti in abiti civili fanno il tifo per i miliziani. Mentre l’Onu avverte sull’imminenza di attacchi sferrati dall’Isis, questo dà segnali della sua azione persistente. E lo fa con uno di questi gesti a cui ci hanno purtroppo abituato in questi anni: pubblicando le foto dell’esecuzione.

ISIS DECAPITA PRIGIONIERO DAVANTI BAMBINI E PUBBLICA FOTO SU APP TELEGRAM

L’ultima vittima, in ordine di tempo, dell’Isis è un prigioniero che si trovava in Afghanistan. Vestito di rosso, è stato identificato come Fadl Ahmad. Come testimoniano le orrende immagini, gli è stata tagliata la testa, come purtroppo accade spesso alle persone che finiscono nelle mani dei terroristi. Ma ciò che rende questa tragica scena ancor più macabra è il fatto che fossero presenti minori, i quali non solo assistevano all’esecuzione ma sono sembrati pure trionfanti. L’Isis ha poi usato le solite modalità comunicative: gli estremisti islamici hanno usato Telegram per diffondere il proprio messaggio, che è anche propagandistico. Del resto l’app offre larga diffusione. Nel frattempo, anche a proposito dell’avvertimento dell’Onu, la Cbs fa sapere che l’Isis si starebbe riorganizzando, a partire anche dallo Stato con capitale Kabul. L’Occidente dunque non ha ancora sconfitto questo nemico, pronto a far tornare a parlare di sé e a seminare il terrore.

