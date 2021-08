Iskra Menarini/ “25 anni al fianco di Lucio Dalla. Mio marito geloso? No, per nulla!”

Ospite di Serena Autieri a Dedicato, Iskra Menarini racconta il lungo e bellissimo rapporto con Lucio Dalla. La cantante, sua celebre corista, lo ha affiancato per oltre 20 anni durante i quali, oltre ad un rapporto professionale, si è creata una bellissima e solida amicizia. “Ho incontrato Lucio Dalla in un momento un po’ particolare perché avevo smesso di fare la musica rock”, ha esordito Iskra. “Lo incontrai in una chiesetta a Bologna. Mi chiese il numero di telefono, poi mi fece un provino. Mi fece cantare un po’ di canzoni, gli piaceva la mia voce.” Così iniziò il loro sodalizio: “È stata come una simbiosi, siamo stati insieme per 25 anni nel lavoro e nella vita perché eravamo grandi amici. Lui mi chiamava ‘La mia bambina’.”

Iskra Menarini e il bellissimo rapporto con Lucio Dalla: “Mio marito non era geloso”

Venticinque anni al fianco di Lucio Dalla, tra canzoni, musica, tanta arte ma anche tra confessioni personali, “Mi chiamava in piena notte per parlare”, ha rivelato Iskra Menarini. Suo marito però non era infastidito dal loro rapporto: “Mio marito geloso di Lucio? No, assolutamente! Io poi ho sempre vissuto di musica, anche da ragazza”. Oggi Iskra si dice contenta della sua carriera e soddisfatta della sua vita: “Se sono felice di ciò che sono? Diciamo che vivo molto annusando, vivo in campagna, tra tanti animali, ho un figlio a cui voglio molto bene. Non ho bisogno di tanto. Tutto quello che ho avuto, l’ho avuto tramite Lucio”, ha risposto ad una domanda diretta di Gigi Marzullo a Dedicato, prima di omaggiare Lucio recitando una sua canzone.

