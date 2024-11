Isobel Kinnear parla d’amore a This Is Me: è fidanzata dopo la rottura con Cricca?

La talentuosa e bellissima Isobel Kinnear è stata una delle protagoniste della prima puntata di This Is Me e si è raccontata a Silvia Toffanin, parlando di danza ma anche di amore. Stella di Amici 22, la ballerina è poi entrata a far parte del corpo di ballo professionista del programma, di cui fa parte da due anni, oltre ad essere anche volto per gli sponsor di Amici insieme a Giulia Stabile. La carriera sta, dunque, decollando per Isobel, che è di origine australiana, ma ha deciso di trasferirsi in pianta stabile in Italia per seguire la carriera televisiva e di danzatrice.

In tutto questo, pare non ci sia spazio per l’amore, almeno per adesso. In passato Isobel Kinnear ha avuto una relazione con Giovanni Cricca, che ha partecipato ad Amici nella sua stessa edizione. Storia che però si è conclusa proprio all’interno del programma.

Niente fidanzato per Isobel: “I corteggiatori non mancano ma…”

C’è però stato un ritorno di fiamma tra Isobel e Cricca dopo il programma, ma poi la storia si è definitivamente conclusa, nonostante le speranze di lui di tornare insieme a lei. La ballerina, a This Is Me, ammette che i corteggiatori italiani non le mancano, ma per ora nessuno è riuscito a conquistare il suo cuore. “Non c’è nessun fidanzatino?”, è stata la domanda di Silvia Toffanin alla ballerina, che ha negato: “No, non c’è nessuno, mi sto concentrando su me stessa, sulla mia danza. – ha spiegato – Però certo, se arriva l’amore sono sicuramente felice”, ha concluso. Isobel è, dunque, single, ma aspetta l’amore.

