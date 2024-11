Diretta prima puntata This Is Me e commento live

This Is Me ripercorre le carriere di alcuni ex allievi di Amici che sono diventati delle vere e proprie stelle nel proprio campo. La prima puntata ha inizio allora con Emma, che rivive i momenti complicati vissuti nella scuola da allieva ma anche le grandi soddisfazioni che sono arrivate. Stessa cosa per Giuseppe Giofrè, che rivediamo giovanissimo e bocciato dalla maestra Alessandra Celentano e poi, qualche anno dopo, a ballare sui palchi con le più grandi star della musica: da Jennifer Lopez a Taylor Swift.

È poi il momento di accogliere Irama ed Elena D’Amario che, come i precedenti colleghi, ripercorrono i momenti più iconici del loro percorso ad Amici e i successi che ne sono poi conseguiti. Ed è proprio guardandosi e rivivendo quelle emozioni che Irama ed Elena annunciano di voler collaborare: “Non l’abbiamo mai fatto, è il momento di farlo!” Poi ecco arrivare i prossimi ospiti: Diana Del Bufalo, Stash e Serena Carella. (Aggiornamento di Anna Montesano)

This is me: anticipazioni e diretta della prima puntata dello show condotto da Silvia Toffanin

Dopo mesi di attesa, oggi, mercoledì 20 novembre, in prima serata su canale 5, parte This is me, racconto in tre puntate che ha come protagonisti ex allievi di Amici di Maria De Filippi che hanno trovato il proprio posto nel mondo della musica. Con la conduzione di Silvia Toffanin, è il racconto di come il viaggio nel mondo dello spettacolo è iniziato: dai mesi trascorsi nella scuola più famosa d’Italia fino al grande successo. In un grande studio televisivo dove sono passati tanti artisti, Silvia Toffanin dà vita ad una serata magica in cui tanti ex allievi di Amici si raccontano svelando anche cos’è successo dopo la partecipazione al talent show.

Nella scuola di Maria De Filippi, quelli che oggi sono i protagonisti indiscussi della musica e della danza, hanno pianto, si sono emozionati, si sono innamorati e hanno ricevuto gli strumenti giusti per affrontare tour in giro per l’Italia e grandi spettacoli.

Gli ospiti della prima puntata di This is me

Sono tantissimi gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi che, oggi, sono artisti amatissimi dal pubblico e molto apprezzati dagli addetti ai lavori. Nel corso della prima puntata, sono diversi gli artisti che si racconteranno a 360 gradi ricordando quell’esperienza che gli ha cambiato la vita e che oggi è fatta di successi, impegni e rapporto con i fan. Ai microfoni di Silvia Toffanin si racconterà Emma Marrone, tra le ex allieve più amate dai fan storici del talent show di canale 5 e che, nel corso della sua carriera, ha calcato il palco del Festival di Sanremo sia come cantante, portando a casa la vittoria che come co-conduttrice accanto a Carlo Conti.

Spazio, poi, Giuseppe Giofrè che, nel corso della sua carriera, ha ballato con Taylor Swift, Kylie Minogue, Jennifer Lopez, Dua Lipa, Ariana Grande, Justin Timberlake, Selena Gomez, Ricky Martin e tanti altri. E ancora: Irama, Elena D’Amario, Diana Del Bufalo, Serena Carella, anche Petit, Mida e la ballerina Marisol, vincitrice lo scorso anno della categoria ballo. In studio, inoltre, ci saranno grandi ospiti musicali come Fabri Fibra e Baby Gang, Ermal Meta, Raf, Villabanks e Ava, Slf e Fred De Palma.

Come vedere in diretta streaming This is me

La prima puntata di This is me può essere seguita in diretta televisiva oggi, al termine dell’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia. La diretta televisiva comincerà, così, alle 21.30 esattamente come la diretta streaming disponibile sull’applicazione o sul sito di Mediaset Infinity. This is me, inoltre, potrà essere visto in diretta streaming anche in un momento successivo rispetto alla diretta televisiva su WittyTv.