Isola dei famosi 2022, ascolti tv lunedì 13 maggio 2022/ Batte a mani basse Vespa

La ventitreesima puntata dell’Isola dei famosi 2022, andata in onda ieri sera, lunedì 13 giugno 2022, su Canale 5 ha raccolto davanti al video più di 2 milioni di telespettatori, conquistando il primo posto negli ascolti tv. Il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha avuto la meglio sullo Speciale Porta a Porta sull’Election Day su Rai 1 seguito da 1.125.000 telespettatori. L’approfondimento sulle Amministrative e sul Referendum sulla giustizia di Bruno Vespa è stato superato anche dalle inchieste di Report che hanno registrato 1,4 milioni. La UEFA Nations League con Francia – Croazia su Tv8 ha sfiorato gli 890mila telespettatori (5%).

Gli ascolti tv di lunedì 13 giugno: Isola dei famosi 2022 in crescita

Ieri sera, secondo gli ascolti tv di lunedì 13 maggio 2022, il programma più visto è stato l’Isola dei Famosi 2022: la ventitreesima puntata del reality show, in onda su Canale 5 dalle 21.34 all’1.20 ha appassionato 2.246.000 spettatori pari al 19% di share (Isla Bonita: 862.000 – 25.5%). Su Rai 3 Report, condotto da Sigfrido Ranucci, ha registrato 1.409.000 spettatori pari a uno share dell’8.4% (presentazione di 9 minuti: 891.000 – 5%). Su Rai 1 Porta a Porta – Speciale Elezioni e Referendum, in onda dalle 21.43 alle 23.35, è stato seguito da 1.125.000 spettatori pari al 7.1%. Per quanto riguarda le serie tv: “The Rookie 4” su Rai 2 ha interessato 1.101.000 spettatori pari al 6.5% di share, mentre “Chicago PD 8” su Italia ha conquistato 1.104.000 spettatori (7.2%). Su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato 699.000 spettatori con il 5.4% di share. Infine la seconda stagione di “Yellowstone” su La7 ha registrato 413.000 spettatori con uno share del 3.4%.

