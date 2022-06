Isola dei Famosi 2022, ironia su Lory Del Santo/ Anche il reality si commenta da solo

Lory Del Santo: la gaffe su Instagram dopo l’eliminazione

Lory Del Santo ha lasciato l’Isola dei Famosi 2022 lo scorso 7 giugno. Dopo l’eliminazione, il suo profilo Instagram ufficiale ha iniziato a commentarsi i suoi stessi post: commenti di elogio in cui la showgirl si rivolge a lei stessa, come se fossero dei fan a scriverli. Alcuni commenti recitavano: “È stato un vero e proprio boicottaggio, un massacro intenzionale. Sembrava un regolamento di conti. Perché tanto accanimento? Una conduzione scandalosamente debole non in grado di fermare gli attacchi” e “Ti ammiro tantissimo, ti ho sempre votata per rimanere. Eri una perla in quel gruppo di selvaggi”. Il “corto circuito” non è di certo passato inosservato agli utenti di Instagram e gli screenshot dei commenti hanno iniziato a fare il giro del web. In base alla versione ufficiale dello staff di Lory Del Santo, è stata commesso un errore in buona fede “Intendiamo precisare che la signora Lory del Santo, attualmente in Honduras, non è in possesso di uno smartphone. Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del Santo, sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account Instagram”, ha rivelato una nota.

La versione dello staff di Lory Del Santo non ha convinto del tutto. È una pratica spesso utilizzata dai vip creare account fake usati per aumentare traffico e visibilità. Peccato, però, che questa volta non sia stato cambiato profilo utente. Nelle ultime ore la produzione dell’Isola dei Famosi 2022 ha voluto scherzare su quanto successo sul profilo Instagram di Lory Del Santo. Sul profilo Instagram del reality show sono apparsi alcuni commenti positivi alla trasmissione scritti dallo stesso profilo del programma e pubblicati come post. Tra i commenti anche quello ironico di Marco Maccarini, ex naufrago del’Isola dei famosi 2022: “Marco Maccarini è stato il naufrago migliore della storia del mondo!”. Di seguito il post dell’Isola dei famosi con i commenti esilaranti:

