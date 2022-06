Isola dei Famosi 2022, la finale in Honduras/ “Abbiamo preparato una cosa pazzesca”

L’Isola dei Famosi 2022: la finale in Honduras

L’Isola dei Famosi 2022 volge al termine: lunedì 27 giugno su Canale 5 andrà in onda la finale della più lunga edizione della storia del reality, dopo quasi tre mesi di diretta. Per Alvin, nome d’arte di Alberto Bonato, è la quarta esperienza da inviato, la prima con Ilary Blasi dopo tre edizioni al fianco di Alessia Marcuzzi. Per il secondo anno consecutivo la finale de L’Isola dei Famosi si terrà in Honduras. Se l’anno scorso la produzione è stata costretta a realizzare la finale a Cayo Cochinos a causa del Covid e delle procedure di contenimento, quest’anno invece si tratta di una decisione autoriale: “Si farà in Honduras abbiamo preparato una cosa pazzesca. Per me poi sarà emozionante, delle mie 4 isole questa è la prima che condurrò da qui”, ha detto Alvin intervistato da FanPage. In questi tre mesi lontano da casa e dalla sua famiglia, Alvin ha fatto del suo meglio per gestire difficoltà e malumori dei naufraghi: “Hanno firmato il contratto di un gioco e sanno di dover seguire delle regole, sanno che hanno scelto di essere lì, cosa che gli ho ricordato sin dall’inizio. Però loro vivono il disagio di dormire male, non avere l’acqua calda per lavarsi, non avere cibo, quindi è chiaro che si arrabbino spesso, abbiano delle scenate d’ira e sono da comprendere non da tarpare le ali”.

L’Isola dei Famosi 2022: il rapporto tra Alvin e Ilary Blasu

Tra le questioni più discusse di questa Isola dei Famosi c’è il rapporto tra Ilary Blasi e Alvin. In molti hanno pensato che ci fossero delle incomprensioni tra conduttrice e inviato. Ma Alvin ha voluto spiegare a FanPage come stanno davvero le cose: “Credo che quest’Isola abbia scoperchiato le nostre personalità, abbiamo lavorato insieme in parecchi programmi… In Eurogames già traspariva questo rapporto tra me e lei, il gioco, i doppi sensi, il prendersi in giro, perché è più di vent’anni che facciamo così. Il nostro manager Franchino, che purtroppo non c’è più, quando era in giro con me diceva dai mandiamo un messaggio a Ilary prendiamola un po’ in giro e lo stesso facevano loro con me”. Anche se non ha rivelato il nome del suo naufrago preferito, Alvin ha espresso grande stipa per Nicolas Vaporids e il suo percorso sull’Isola “interessante dal punto di vista editoriale”. L’inviato ha detto di essere innamorato di Carmen Di Pietro, “un personaggio pazzesco”, e di aver apprezzato molto la decisione di Alessandro Iannoni di lasciare l’Isola per tornare a studiare.

