Battiti Live 2024, le anticipazioni della 5a ed ultima puntata di oggi 5 agosto su Canale 5

Cala il sipario sull’edizione 2024 di Battiti Live, il concerto-evento che ha infiammato l’estate italiana. Stasera, 5 agosto, andrà in onda l’ultima imperdibile puntata, ricca di sorprese, grandi ospiti e, soprattutto, tutta la musica più amata di questa calda estate.

Silvia Toffanin e Ilary Blasi, amicizia finita?/ "Rapporti raffreddati e non poco": cos'è successo

Alla conduzione, come sempre, loro: Ilary Blasi e Alvin, che hanno inaugurato questa edizione su Canale 5, la prima su questo canale, portando in scena un mix di divertimento e battute. Ad affiancarli, con retroscena e interviste nel backstage e sotto al palco di Battiti Live 2024, c’è stata invece Rebecca Staffelli. Il trio ci accompagnerà, dunque, in quest’ultima tappa che si terrà a Molfetta, bellissima città pugliese che farà da sfondo all’evento e che vedrà alternarsi sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano.

Battiti Live 2024, polemica social dopo la 4a puntata/ “Troppo playback, gaffe e cantanti imbarazzanti”

Come vedere l’ultima puntata di Battiti Live 2024 in diretta e streaming

La quinta ed ultima puntata di Battiti Live 2024 sarà la degna chiusura di un’edizione che ha portato in scena novità ma anche un po’ di gaffe e divertenti gag sul palco. Ricordiamo che la puntata non è in diretta, in quanto è stata registrata a luglio. È possibile seguire questo gran finale su Canale 5, a partire dalle 21.30, ma anche in streaming.

Basterà infatti collegarsi al sito MediasetInfinity attraverso un proprio dispositivo, da computer, tablet, televisione. Qualora questa sera non riusciste a vedere la puntata di Battiti Live 2024, potete recuperarla proprio sulla stessa piattaforma. L’appuntamento sarà disponibile on demand subito dopo la messa in onda. Gli utenti potranno inoltre accedere a contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage.

BATTITI LIVE 2024, 4A PUNTATA/ Scaletta e diretta 29 luglio: si chiude coi giovani, da Leo Gassman a Il Tre

La scaletta di Battiti Live 2024

La scaletta di questa ultima puntata di Battiti Live 2024, come anticipato, è un vero e proprio concentrato di energia e talento. Tra gli artisti che si esibiranno, troviamo:

Gaia,

The Kolors

Capoplaza

Emma

Boomdabash

Rocco Hunt

Francesco Gabbani

Petit

Mr Rain

Mida

Mietta,

Benji & Fede

Gabry Ponte

Sarah

Alex Britti

Matteo Paolillo

Alex

Ava

Cioffi

Berna

Dotan