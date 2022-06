Isola dei famosi 2022 oggi non va in onda perché/ Nessun problema di ascolti ma…

L’Isola dei Famosi 2022 non va in onda, perché? Da due ad un solo appuntamento settimanale

L’Isola dei famosi 2022 non va in onda questa sera, venerdì 3 giugno. Cambio di programma per il reality show condotto da Ilary Blasi, che torna all’antico con una puntata a settimana e non più due appuntamenti ogni sette giorni. Questo, si vocifera, per evitare contrasti con l’edizione spagnola di Supervivientes, con cui l’Isola dei Famosi 2022 condivide spazi e alcune location in Honduras. Nessun problema di ascolti, quindi, alla base della decisione di Mediaset. La riduzione degli appuntamenti con l’Isola non cambia la durata dello show, che terminerà il 27 giugno.

L’Isola dei Famosi 2022 non va in onda, cambio di palinsesto per Ilary Blasi

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi sarà lunedì 6 giugno, come d’altronde era già stato annunciato nel corso della scorsa puntata. Ricordiamo che l’Isola dei famosi è stata prolungata di un mese rispetto alla durata originale, ovvero cinque lunedì fino al giorno della finale. Nessuna variazione, invece, per gli appuntamenti con i daytime curati Alvin: sempre dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 15.50. Dal lunedì al venerdì su Mediaset Extra alle ore 20.30; infine dal lunedì al venerdì su La5 alle ore 00.40.

