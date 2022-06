Isola dei famosi 2022, perché non va in onda/ La pausa favorisce Nicolas Vaporidis?

Isola dei Famosi 2022, breve pausa ma Ilary Blasi torna lunedì prossimo

Anche questa sera, venerdì 17 giugno, l’Isola dei Famosi 2022 non va in onda. La puntata del fine settimana, come accaduto nelle scorse settimane, salta per lasciare spazio alla serie tv con l’attore Ryan Eggold, New Amsterdam. L’appuntamento con Ilary Blasi, i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino e tutti gli altri naufraghi è fissato per lunedì prossimo, 20 giugno. Quella che andrà in onda tra pochi giorni sarà la penultima puntata di questa stagione, in attesa della finale prevista per il 27 giugno dove si decreterà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022. Chi sarà il vincitore di quest’anno? Non resta che pazientare qualche giorno per scoprirlo.

Isola dei Famosi 2022, non va in onda: perché? La finale si avvicina

Dunque niente Isola dei Famosi 2022 questa sera, venerdì 17 giugno, ma grande attesa per le prossime due puntate. Specialmente quella che decreterà il vincitore di questa nuova edizione. Sbirciando sul web apprendiamo che i favoriti assoluti, al momento, sembrano essere l’attore romano Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi. L’attore romano pare il naufrago più gradito al pubblico e con più possibilità di portarsi a casa la vittoria finale. Riuscirà a rispettare i pronostici? Chissà che questa breve “pausa” non posso consolidarlo tra i candidati favoriti.

