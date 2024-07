Nicolas Vaporidis e la fidanzata Ali Rinaldo si sono sposati/ Le nozze ‘segrete’ in Toscana

Per certi versi è da considerare un divo del cinema italiano, nonostante abbia poi scelto di defilarsi dal punto di vista cinematografico per dedicarsi ad attività reputate appaganti e coerenti con le sue necessità. Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis; certo non più protagonista come un tempo sul grande schermo ma non per questo da considerare ‘ex attore’, come lui stesso ha dichiarato di recente. L’attuale vita lo appaga, grazie anche alla romantica storia d’amore con la fidanzata Ali Rinaldo. Insieme – come racconta Today – hanno deciso di compiere anche il grande passo del matrimonio: il tutto in gran segreto tra le bellezze della Toscana e alla presenza di pochi invitati tra amici e parenti.

Nicolas Vaporidis: “Non mi sento un ex attore, ora sono felicemente me stesso!”/ “Il desiderio di un figlio…”

Nicolas Vaporidis, anche gli amici vip tra gli invitati al matrimonio con la fidanzata Ali Rinaldo

Nicolas Vaporidis e la fidanzata – ora moglie – Ali Rinaldo hanno scelto lo splendido castello di Montalto per festeggiare il loro matrimonio; una festa scandita da musica, balli e ovviamente dalla piacevole presenza delle persone più care alla coppia. Tra gli invitati, come racconta Today, non sono mancati anche gli amici vip: Edoardo Tavassi e la fidanzata Micol Incorvaia hanno infatti avuto il piacere di osservare il romantico momento in cui Nicolas Vaporidis e la fidanzata Ali Rinaldo sono diventati ufficialmente marito e moglie, giurandosi amore eterno.

Nicolas Vaporidis: "Ho partecipato all'Isola dei Famosi per congedarmi dal sistema"/ "È stato il mio ultimo…"

Non è mancato anche un momento particolarmente nostalgico durante il matrimonio tra Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo: l’attore, che è stato icona del film intramontabile “Notte prima degli esami”, si sarebbe infatti divertito nell’intonare proprio il celebre brano di Antonello Venditti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA