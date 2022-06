Isola dei famosi 2022, quando va in onda?/ Ilary Blasi si prende una “pausa” ma…

Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi si prende una pausa

Come già accaduto la scorsa settimana, anche stasera venerdì 10 giugno, l’Isola dei Famosi 2022 non va in onda. Confermata quindi la decisione di Mediaset, che ha scelto di annullare il consueto appuntamento del venerdì sera. Dunque quando torna in onda il reality condotto da Ilary Blasi, in compagnia di Vladimir Luxuria, Nicola Savino e tutti gli altri ospiti? L’appuntamento, naturalmente, è fissato per lunedì 13 giugno, sempre in prima serata su canale 5. Nessun ribaltone, dunque, sull’idea di prolungare l’Isola dei Famosi 2022. Bisognerà solo pazientare qualche giorno.

Alvin: "Liti con Ilary Blasi? Per noi è normale"/ "Siamo come fratello e sorella"

L’Isola torna lunedì prossimo 13 giugno con una nuova puntata

In ogni caso il programma sta giungendo al termine della stagione e le prossime puntate si riveleranno decisive per scoprire il nome del vincitore di questa edizione. La finale dell’Isola dei Famosi 2022 è prevista per il 27 giugno, nel frattempo Mediaset ha deciso di ridurre la diretta dallo studio ad una sola volta a settimana. Infatti questa sera, su canale 5, al posto del reality ambientato in Honduras andrà in onda una nuova puntata della serie tv New Amsterdam. L’appuntamento coi naufraghi è solo rinviato di qualche giorno.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi e Francesco Totti, altro che crisi, in programma 4° figlio?/ "Nuovo format per lei e..."Ilary Blasi e la scopofobia all'Isola dei Famosi: "Sai cos'è?"/ Ilona Staller: "Qualcosa di sess*?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA