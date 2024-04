Isola dei Famosi 2024 oggi 25 aprile non va in onda: perché/ Spazio a Terra amara: ecco quando torna

L’Isola dei Famosi 2024: perché non va in onda oggi 25 aprile

Per la festività dedicata alla Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal fascismo, oggi giovedì 25 aprile, salta l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2024. Il reality show tornato ufficialmente in onda con la conduzione di Vladimir Luxuria, sin dalla prima settimana di programmazione, è stato trasmesso da canale 5 il lunedì e il giovedì, Questa sera, però, l’Isola non va in onda e al suo posto, nella prima serata, al termine del consueto appuntamento con Striscia la Notizia, canale 5 manderà in onda una nuova puntata di Terra amara, la soap opera turca che si sta avvicinando al gran finale e che farà compagnia ai telespettatori di canale 5 anche venerdì 26 aprile.

Francesca Cipriani concorrente dell'Isola dei Famosi 2024?/ L'ex naufraga si candida

Per i naufraghi che, nelle scorse ore sono stati alle prese anche con la pioggia, dunque, la settimana sarà più lunga del solito. Senza la puntata e la possibilità di ricevere anche una ricompensa, sarà ancora più difficile gestire la fame, ma quando tornerà in onda l’Isola dei Famosi 2024?

L’Isola dei Famosi 2024: ecco quando torna in onda

L’Isola dei Famosi 2024 tornerà regolarmente in onda lunedì 29 aprile, in prima serata su canale 5. Sarà una puntata importante per il reality show durante la quale Vladimir Luxuria chiuderà il televoto attualmente aperto e che porterà ad una nuova eliminazione. Al termine della scorsa puntata, al televoto, sono finiti Daniele Tedeschi Radini, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi, Sonny Olumati e Pietro Fanelli.

Daniele Radini Tedeschi, nuovo ritiro all'Isola dei Famosi 2024?/ "Abbandona momentaneamente": cos'è successo

Tra i sei nominati, uno dovrà definitivamente lasciare l’Honduras. Diversamente dalle precedenti edizioni, infatti, in quella attualmente in onda, non ci sono seconde possibilità.













© RIPRODUZIONE RISERVATA