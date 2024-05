Rossella Erra: “Dico no a L’isola dei famosi 2024!”/ C’entrano Rai e Ballando con le stelle, ma in futuro…

L’Isola dei famosi 2024, Rossella Erra dice no all’ingaggio nel cast

Tra i volti popolari più chiacchierati del momento nel gossip made in Italy Rossella Erra fa discutere per il due di picche riservato a L’isola dei famosi 2024. E’ davvero un momento no per i reality, in particolare per l?isola deui Famosi 2024 che pare non trovare pace in questa edizione che non è mai riuscita a decollare in termini di ascolti ed è sempre più in picchiata.

E come se non fosse abbastanza, dopo i tanti e troppi ritiri dei concorrenti, L’isola dei famosi 2024 incassa pure il colpo basso della giudice popolare a Ballando con le stelle, Rossella Erra che ha rifiutato l’invito. Incalzata dalle domande in un’intervista concessa al settimanale “Mio”, la popolare giudice del dancing show di casa Rai dichiara di non essere disponibile ad accettare la proposta di un ingaggio nel cast de L’isola dei famosi 2024.

Rossella Erra svela il motivo del “no” a L’isola dei Famosi 2024, ma…

“Ho un senso di gratitudine nei confronti di Milly Carlucci”, fa sapere tra le inedite dichiarazioni a mezzo stampa Rossella Erra. La verità della popolare icona televisiva viene presto alla luce: non c’è un pregiudizio verso la trasmissione de L’Isola dei Famosi in quanto tale o contro Mediaset e nemmeno una posizione polemica con la conduttrice Valdimir Luxuria. Nessuna polemica quindi da parte di Rossella Erra: semplicemente lei si sente ormai di appartenere alla grande famiglia Rai e atutta la squadra di Ballando con le stelle con cui si è instaurato un solido rapporto lavorativo e di amicizia. Rossella Erra crede infatti che accettare un ingaggio al di Mediaset sarebbe come tradire il patto con Rai: “Sono molto legata alla Rai e mi sembrerebbe quasi un tradimento”, rimarca giudice di Ballando anche se non chiude del tutto le porte a un suo futuro coinvolgimento nel cast de di L’isola dei famosi… Chi vivrà vedrà.











