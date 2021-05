Isolde Kostner da ‘scarto’ a leader sul campo/ Riusciranno a spodestarla?

Questa sera non saranno le amicizie e le alleanze a scegliere i cinque nominati che dovranno scontrarsi al televoto all’Isola dei Famosi 2021 e tutto perché la produzione ha deciso di intervenire, a suo modo, in vista del momento della finalissima, questo costerà quindi la vita all’Isola dei Famosi 2021 da parte degli intoccabili? Quella che di sicuro rischia poco è Isolde Kostner visto che la campionessa è spesso leader grazie alla sua preparazione atletica e alla sua forza e siamo sicuri che quando questa sera sarà chiamata ad affrontare il suo duello per rimanere lontana dal televoto, saprà fare la sua parte con tutto quello che questo significa. Il resto lo scopriremo solo questa sera quando Isolde Kostner affronterà la sua ennesima prova ma dopo quello che abbiamo visto con la ruota infernale venerdì scorso contro Andrea Cerioli, siamo sicuri che non ci sono limiti a quello che può fare.

Isolde Kostner all’Isola dei Famosi 2021 pronta a spuntarla in duello ma…

Dall’altra parte, anche il cuore è quello che Isolde Kostner ha messo in mostra all’Isola dei Famosi 2021 e tutto perché l’amico Roberto Ciufoli è finito nei guai con la produzione ed è stato punito dopo essere sgattaiolato di notte di nascosto per andare a rubare del cibo nella vicina spiaggia dei Primitivi. A quel punto la campionessa, insieme a Fariba Tehrani, si è offerta di condividere con lui la sua parte di riso ma prima ha strigliato il collega reo di essere andato oltre superando le regole per un pugno di fruttini. La questione arriverà questa sera anche nella diretta dell’Isola dei Famosi 2021?

