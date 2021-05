Isolde Kostner/ Emanuela Tittocchia attacca: “Uno scarto dei Primitivi!”

Isolde Kostner all’Isola dei Famosi 2021 al centro dei pettegolezzi di Emanuela Tittocchia. In questa settimana la campionessa è finita al centro dei pensieri dell’attrice che non ha apprezzato proprio la sua nomination ma non tanto per il voto in sé quanto per le motivazioni usate per farlo. In particolare, Isolde ha accusato Emanuela di essere un po’ fuori luogo all’Isola perché non ha modo di fare molto se non intrattenere discussioni e fare pettegolezzi. La cosa ha fatto storcere il naso all’attrice che proprio nei giorni scorsi ha voluto chiarire con la campionessa che non si è spostata molto dai suoi pensieri riguardo alla sua compagna di viaggio che adesso rischia davvero di dover lasciare il programma (magari arenandosi su Playa imboscatissima al fianco di Beatrice Marchetti). E Isolde Kostner?

Siamo sicuri che se la puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi 2021 prevederà uno scontro tra le due, Isolde Kostner non si tirerà indietro nonostante la combattività che contraddistingue Emanuela Tittocchia. La campionessa, intanto, ha avuto modo di girare un video da dedicare al marito che compie gli altri e anche in quell’occasione non sono mancate le discussioni visto che Fariba si è lasciata andare ad un tenero “che romantico” finendo nel mirino di Rosaria Cannavò. Le donne sono sicuramente agguerrite e questa sera sentiremo ancora parlare di Isolde e delle sue nemiche specie la Tittocchia che, per chiudere, l’ha definita uno scarto dei Primitivi. Anche questa sera ci sarà la possibilità di cambiare gruppo, toccherà alla campionessa farlo?

