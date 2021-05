Emanuela Tittocchia eliminata Isola dei Famosi 2021?/ Pronta la “vendetta” contro Isolde Kostner…

Emanuela Tittocchia eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

Una furia, almeno in parte. Questo è stata Emanuela Tittocchia in questa lunga settimana lontana dalla diretta dell’Isola dei Famosi 2021. Il programma torna in onda questa sera e lei sarà tra i nominati e, quindi, a rischio eliminazione, ma toccherà davvero a lei uscire? La bella attrice in questa settimana ha avuto il suo bel da fare e se da una parte ha dovuto gestire la nomination che le arrivata addosso da parte di uno “scarto” dell’altro gruppo, ovvero Isolde Kostner, dall’altra deve occuparsi proprio del suo ritrovato “senso di leggerezza” che l’ha spinta a mostrare il seno ad Awed pronto a farle un massaggio. I due hanno ottenuto la ricompensa di poter dormire di notte su un letto vero e a quel punto, proprio lo youtuber si è offerto di farle un messaggio. Provando a togliere la camicia che portava addosso, Emanuela Tittocchia è rimasta con il seno al vento perché sotto non aveva niente. A quel punto i due si sono massaggiati ma non abbiamo visto altro nel daytime, i due saranno andati oltre lontano dalle telecamere?

L’attrice furiosa con Isolde Kostner si consola e poi bacia Awed…

Non è la prima volta che Emanuela Tittocchia ed Awed hanno un contatto fisico visto che nei giorni scorsi si sono baciati anche intensamente all’Isola dei Famosi 2021 e lei stessa ha ammesso di sentire una libertà che non sentiva da tempo. Ancora prima però, ha dovuto affrontare Isolde Kostner rea di averla nominata perché poco pratica per L’Isola dei Famosi. All’indomani, su Playa Arrivista, Emanuela Tittocchia si è infuriata e ha attaccato duramente la campionessa parlando con i compagni: “Lei è magari più brava, visto che è una sportiva, ad andare a prendere la legna, ma non parla mai. Ha iniziato a parlare grazie a me quando è arrivata qua, perché è uno scarto dell’altro gruppo. Non si permettesse a dire una cosa del genere. Dalla mattina alla sera qualsiasi cosa c’è da fare io la faccio. Io non sono per niente inattiva”. Le due hanno chiarito anche se sono rimaste sui loro punti di vista, come finirà questa sera tra loro?

