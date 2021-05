Isolde Kostner/ Tutti contro di lei: “Non fa mai un ca*zo e ci nomina tutti!”

Isolde Kostner continua a far discutere all’Isola dei Famosi 2021. In molti sono convinti che sia una leader nata e che non sia in Honduras per crearsi amici o intessere relazioni personali ma solo per arrivare in finale mettendo in atto tutte le strategie che deve. Una vera e propria macchina da guerra che magari darà poco ai fini del trash ma che sicuramente sta regalando importanti dinamiche di gioco. A finire sotto il suo macigno questa volta è stata una delle ‘preferite’ del gruppo ovvero Valentina Persia. Colei che sin dall’inizio ha fatto parte del cosiddetto branco insieme a Gilles Rocca e Angela Melillo, è finita in nomination proprio per via di Isolde Kostner che, a quel punto, si è vista attaccata. L’attrice non ha capito la tattica di Isolde e non ha gradito la sua nomination per un motivo che è futile a suo dire quando avrebbe potuto avere le palle di dire ‘ti nomino perché mi stai sul ca*zo’. Così non è successo e così le due hanno avuto modo di parlare un po’ per cercare di andare a fondo alla questione ma senza risolvere molto.

Al giro di boa dei due mesi passati all’Isola dei Famosi 2021, i naufraghi se la prendono con la leader della settimana Isolde Kostner rea di non fare niente per tutto il giorno e poi di essere malata dei fruttini. Questa volta a sbottare contro di lei è addirittura il nuovo arrivato Ignazio Moser che, dopo la reunion dei due gruppi, rilancia: “Mi sento spaesato. Quando c’è da fare rompono i cogl*oni, quando non c’è da fare niente stanno sempre in mezzo”. Contro Isolde ha detto la sua anche Awed che si sente osservato e sotto accusa quando si avvicina Isolde e lui sta oziando: “Se mi riposo un attimo sui divanetti e vedo che si avvicina Isolde penso ‘oddio non sto a fare niente’. E’ una cosa sbagliata, ognuno deve fare il suo quando vuole. E non mi pare che lei faccia tutto questo movimento, lei critica tanto gli altri, ma non mi pare che si dia da fare”. Stesso discorso Andrea Cerioli che conferma di non averla mai vista fare niente tranne schiacciare fruttini che mangia solo lei.

