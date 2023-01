ISRAELE/ Da Monaco ’72 ad al Mabhouh, quando il Mossad non sbaglia

La missione più famosa ed emblematica degli esecutori del Mossad, il servizio segreto di Israele, fu la caccia e l’eliminazione spietata dei membri dell’organizzazione palestinese Settembre nero, responsabile dell’omicidio di undici atleti israeliani ai Giochi olimpici di Monaco nel 1972.

Paradossalmente, il suo obiettivo non corrispondeva a quelli definiti dal comitato X, vale a dire combattere contro le minacce imminenti e maggiori contro la sicurezza di Israele. In questo caso, fu davvero un’azione di vendetta. A seguito degli eventi a Monaco, il primo ministro Golda Meir promise che nessuno dei responsabili di questo massacro sarebbe sfuggito all’ira di Israele. Per rappresaglia, innescò l’operazione Wrath of God, che affida al Kidon.

Il Mossad redasse un elenco di obiettivi, tutti i membri di spicco dell’Olp e dell’organizzazione terroristica del Settembre nero che vivevano in Europa. Nei dieci mesi successivi agli eventi a Monaco, almeno nove uomini legati al terrorismo palestinese sarebbero stati uccisi. Il 16 ottobre 1972 Wael Zwaiter, rappresentante dell’Olp in Italia, fu ucciso a Roma. A Parigi, l’8 dicembre, il coordinatore del massacro di Monaco, Mahmoud Hamshari, morì per le ferite causate dall’esplosione del suo telefono. Il 25 gennaio 1973 Hussein al Bashir morì a Nicosia per l’esplosione di una bomba nella sua camera d’albergo. Lo stesso anno, il dottor Basil al Baissi fu assassinato a Parigi e Zaiad Muchasi, rappresentante di Fatah a Cipro, morì nell’esplosione della sua camera d’albergo ad Atene.

Tuttavia, questa operazione è continuata fino al 1992, con l’eliminazione a Parigi di Atef Bseiso, uno dei leader del servizio di intelligence Plo. Seguito da Berlino da una squadra di Kidon, Bseiso verrà colpito tre volte in testa di fronte al suo hotel.

Pertanto, questa missione terminò vent’anni dopo la tragedia di Monaco e solo un anno prima della firma dell’accordo di pace di Oslo tra israeliani e palestinesi. Una volta che la vendetta di Monaco era conclusa, la lotta contro le organizzazioni terroristiche palestinesi e libanesi non era finita. Al contrario, al fine di contrastare i numerosi attacchi che queste conducevano, l’elenco degli obiettivi di Kidon veniva continuamente aggiornato.

Kidon si dedicherà infatti all’eliminazione dei leader palestinesi. Nel 1978 Wadih Haddad, il leader di una fazione del fronte popolare per la liberazione della Palestina (Pflp), fu assassinato in Germania usando un dentifricio avvelenato. Poi, nel 1988, Khalil al Wazir – più noto con il suo pseudonimo di Abu Jihad –, uno dei fondatori di Fatah e uno dei principali assistenti di Yasser Arafat a capo dell’Olp, fu assassinato in Tunisia a seguito di un’operazione molto elaborata, effettuata congiuntamente con Matkal. Dal novembre 2012 Israele ha ammesso ufficialmente di essere dietro questo omicidio, ed è stato possibile conoscere i dettagli dell’operazione.

Durante la notte dal 15 al 16 aprile 1988, a Tunisi, dove l’Olp si era stabilito, 26 commando israeliani sbarcarono segretamente sulla spiaggia non lontano dalla casa del leader palestinese. Il commando quindi si divise in due gruppi. Il primo, composto da otto uomini e guidato da Nahoum Lev, si avvicinò in auto a 500 metri dalla residenza di Abu Jihad. Accompagnato da un soldato travestito da donna, al fine di passare per una coppia durante una passeggiata notturna, Lev teneva in mano una scatola di cioccolatini in cui era nascosta una pistola dotata di silenziatore. Non appena ebbe sparato a una guardia assonnata in una macchina, il secondo gruppo si precipitò nella villa e uccise una seconda guardia prima che questa avesse il tempo di estrarre la sua arma, così come un giardiniere che dormiva nella cantina della villa. Un membro del commando salì le scale fino alla camera da letto di Abu Jihad e gli sparò, facendo attenzione a non ferire sua moglie che dormiva al suo fianco.

Salah Khalaf, capo dell’intelligence presso l’Olp e secondo al comando di Fatah dietro Yasser Arafat, fu a sua volta eliminato, ancora in Tunisia, nel 1991. Poi, nel 1995, fu la volta di Fathi Shiqaqi, un capo della jihad islamica palestinese, a essere abbattuto a Malta. Nonostante alcuni fallimenti, continuarono le eliminazioni mirate. Nel 2002, Ahmed Jibril, il capo dell’ala militare del Pflp-Cg, fu assassinato a Beirut. Quindi, nel settembre 2004, Izz al Din Sheikh Khalil, un membro del ramo militare di Hamas, morì nell’esplosione della sua auto a Damasco.

Lo stesso anno, Yasser Arafat morì in un ospedale francese. Durante la sua lunga lotta contro lo stato ebraico, il capo dell’Olp sopravvisse almeno a dieci tentativi di omicidio al Mossad, e molti altri furono cancellati all’ultimo minuto per vari motivi. Questo è il motivo per cui molti vogliono credere che la sua morte non sia naturale e che sia stato avvelenato. Questa tesi in particolare è difesa da un laboratorio svizzero, dopo l’analisi dei campioni prelevati nel 2012 dai resti del leader palestinese. Tali resti avrebbero avuto livelli di radioattività quasi venti volte più alti del normale, il che corrisponderebbe all’avvelenamento con il polonio. Israele ha sempre negato fermamente. Una seconda opinione degli scienziati francesi spazzerà via la tesi di avvelenamento nel 2013.

Nel 2006, a Saïda (Libano), venne eliminato Mahmoud al Majzoub, uno dei leader della jihad islamica palestinese. Quindi, il 25 aprile 2008, a Damasco, mentre andava a una riunione segreta, Hisham Faiz Abu Libda, consigliere personale di Khaled Mechaal, fu assassinato nella sua auto. Mentre si fermava a un semaforo rosso, un’auto arrivava e diversi proiettili sparati a distanza ravvicinata lo raggiungevano in faccia. Hamas aveva appena perso uno dei suoi membri più illustri. Libda era il coordinatore dei leader operativi di Hamas a Gaza e in Cisgiordania e aveva rapporti molto stretti con gli iraniani e i servizi siriani.

Ma l’operazione Kidon più emblematica – e più pubblicizzata – si svolge il 19 gennaio 2010, a Dubai. Mahmoud al Mabhouh, capo di Hamas responsabile della fornitura di armi del Movimento, viene trovato morto nella sua stanza all’Al Bustan Rotana Hotel. È sdraiato sul suo letto, nessun disturbo particolare prevalente nella stanza che è chiusa dall’interno. Gli investigatori, tuttavia, hanno rapidamente dei dubbi su questa morte apparentemente naturale. L’autopsia rivela che il cosiddetto attacco cardiaco del palestinese è in realtà un’asfissia sospetta. In effetti, la vittima avrebbe subito una scossa elettrica; tracce di ustioni vengono trovate sulla sua pelle. Inoltre, una grande dose di succinilcolina – un farmaco che induce rilassamento muscolare generalmente usato durante le intubazioni – viene trovata nel sangue di al Mabhouh; gli aggressori glielo hanno iniettato in una coscia, probabilmente prima di interrogarlo.

L’esame delle molteplici telecamere di sorveglianza installate nell’hotel, all’aeroporto e in un vicino centro commerciale consente alle autorità di identificare undici persone che potrebbero essere coinvolte in questo omicidio. La polizia di Dubai aggiungerà in seguito quindici altri sospetti alla loro lista. Ma è più che probabile che alcuni dei “sospetti” identificati non abbiano nulla a che fare con l’operazione, poiché il numero di ventisei operatori coinvolti è troppo alto per questo tipo di azione. In effetti, un’operazione clandestina, per quanto complessa, non coinvolge un numero così alto di persone . In realtà, l’omicidio è stato presumibilmente perpetrato da una squadra di otto uomini e ha avuto luogo tra le 20:24 e le 20:40. Almeno due coppie coprivano l’assassinio, una nella stanza della vittima, l’altra nella hall dell’hotel. Una volta eliminato l’obiettivo, tutti gli operatori furono in grado di lasciare il Paese incolumi e la morte di al Mabhouh sembrò naturale. Nei video di sorveglianza si vedono alcuni kidonim che si mascherano usando abiti e capelli diversi. È anche possibile che il loro aspetto “originale” sia in realtà già un trucco destinato a fuorviare la ricerca. In effetti, i professionisti non potevano ignorare la presenza di numerose telecamere di sorveglianza, parte delle quali era stata acquistata in Israele. Chi altro se non Israele aveva interesse ad eliminare al Mabhouh e chi oltre al Mossad avrebbe potuto farlo? Ma queste immagini non sono in alcun modo prove e questa mancanza di prove è segno di un’operazione clandestina di successo. In effetti, consente allo Stato che ne è autore di opporsi a una negazione plausibile ai sospetti di cui è l’oggetto. Pertanto, si dovrebbe riconoscere che questa operazione è stata eseguita in modo molto professionale, contrariamente ad alcune accuse di media internazionali. Il Mossad è riuscito a localizzare al Mabhouh, seguire i suoi viaggi, localizzare il suo hotel ed eliminarlo senza che nessuno venisse arrestato e senza lasciare prove tangibili che i suoi avversari potevano sfruttare. Non solo un funzionario di Hamas importante e storico è stato neutralizzato, ma altri sanno che possono essere presi di mira a loro volta, ovunque si trovino e che i dispositivi di sorveglianza che dovrebbero garantire la sicurezza dei luoghi pubblici non impediscono in alcun modo ai kidonim di agire. Soprattutto, non ci sono prove formali per confermare che il Mossad sia responsabile di questa operazione.

Solo i media israeliani hanno attribuito questa azione al loro servizio di intelligence. Tuttavia, vi sono state reazioni unanimi di condanna poiché sono stati utilizzati falsi passaporti tedeschi, australiani, britannici, francesi e irlandesi. Questo fatto non ha mancato di provocare un tumulto nelle cancellerie interessate. Ma queste proteste diplomatiche non hanno alcuna influenza sul comportamento israeliano e continuano le eliminazioni mirate. Ricorda che i terroristi non sono gli unici bersagli di queste operazioni di eliminazione.

(1 – continua)

