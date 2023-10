Israele inizia l’invasione di terra a Gaza?/ Aumentata la presenza di carri armati a nord e a est

L’inizio dell’invasione di terra da parte di Israele nella Striscia di Gaza potrebbe essere imminente. Le forze militari di Tel Aviv, come riportato da Ansa, hanno infatti incrementato in queste ore la presenza di carri armati a Nord e a Est. L’offensiva è stata confermata da un portavoce e successivamente anche da Hamas stessa. “La battaglia è in corso attorno alla barriera di divisione”, hanno detto.

Ghassan Khatib: "Israele-Hamas? Il peggio deve ancora venire"/ "Rischio di guerra con Egitto e Libano"

In questi istanti anche i blitz aerei sono divenuti sempre più pesanti. È anche in virtù di ciò che l’esercito avrebbe invitato la popolazione a evacuare per evitare di rimanere coinvolti nei combattimenti che a Gaza sono in corso. I bombardamenti hanno messo fuori uso anche le comunicazioni, con Internet e le linee telefoniche che sono in tilt. Uno degli obiettivi sembrerebbe essere anche l’ospedale della città, dove secondo quanto affermato dal portavoce israeliano si troverebbe il comando di Hamas.

Video Giornata di digiuno e preghiera per la pace 27 ottobre 2023/ Papa "Follia della guerra cancella futuro"

Israele inizia l’invasione di terra a Gaza? Le ultime notizie sulla guerra

Israele, che sta per mettere in atto l’invasione di terra nella Striscia di Gaza, è consapevole anche del fatto che la guerra con Hamas potrebbe espandersi. È in virtù di ciò che l’esercito ha comunicato che si “prepara a difendersi su tutti i fronti e anche le forze al confine settentrionale sono in massima allerta”. Il riferimento è presumibilmente in primis al Libano e alla Siria, ma anche dall’area del Mar Rosso sembrerebbero esserci state delle minacce.

Per il momento tuttavia il fulcro del conflitto è proprio a Gaza, dove la situazione umanitaria è drammatica. Il bilancio è di 7.326 morti e di circa 19.000 feriti. Dall’Egitto sono arrivati decine di camion con aiuti e un team medico per fornire assistenza, che però non appaiono sufficienti per evitare il peggio. Anche in considerazione dell’intensificazione dell’attacco da parte di Israele, che si sta muovendo sempre più in queste ore.

"Ostaggi di Hamas? Lavoriamo per la liberazione"/ Qatar: "Gli aiuti a Gaza sono controllati dall'ONU"

© RIPRODUZIONE RISERVATA