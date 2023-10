Israele, pioggia di razzi palestinesi: Hamas rivendica attacco/ Raid aerei da Tel Aviv: “Pronti alla guerra”

Una pioggia di razzi palestinesi si è abbattuta su Israele nelle prime ore della mattina. L’attacco sulla striscia di Gaza, come riportato da Il Giornale, è stato rivendicato da Hamas. “Abbiamo avvisato più volte il nemico sionista ma abbiamo sempre avuto dei rifiuti”, ha affermato il capo dell’area militare dell’organizzazione terroristica Muhammed Deif. “È un grande giorno di rivoluzione, l’obiettivo è porre fine alle violazioni israeliane”.

"Terrorismo islamico sta riemergendo"/ Minniti: "Crisi in Africa rafforzano ISIS e Al Quaeda"

L’assalto ha causato, secondo i primi dati ufficiali forniti dal servizio medico d’emergenza israeliano Magen David Adom, la morte di una donna e il ferimento di un centinaio di civili a Gederot. A Kuselife le vittime sono invece quattro e tra queste c’è Ofir Liebstein, capo del consiglio regionale di Shaar Hanegav, regione al confine con la striscia di Gaza. Pare, inoltre, che alcuni soldati di Tel Aviv siano stati rapiti dai militanti di Hamas, che ha al suo fianco membri della Jihad Islamica.

Card. Pizzaballa: “Gerusalemme modello per la Chiesa”/ “Migranti? Chi arriva accetti libertà e uguaglianza”

Israele, pioggia di razzi palestinesi: Hamas rivendica attacco. La controffensiva

Dopo la pioggia di razzi palestinesi sulla striscia di Gaza, Israele ora è pronta alla controffensiva. Le Forze di Difesa (Idf) in queste ore stanno prendendo di mira con decine di aerei le postazioni nemiche. “Hamas ha commesso un grave errore questa mattina e ha lanciato una guerra contro lo Stato di Israele. L’esercito sta combattendo contro il nemico in ogni luogo. Invito tutti i cittadini israeliani a seguire le istruzioni di sicurezza. Lo Stato di Israele vincerà questa guerra”, ha affermato il Ministro Yoav Gallant.

Cardinale Pizzaballa: “la Chiesa deve lavorare per la pace”/ “Terra Santa missione di dialogo per la verità”

L’esercito israeliano è dunque in stato di allerta e il Premier Benjamin Netanyahu insieme ai suoi ministri competenti probabilmente darà il via libera per il richiamo al fronte di migliaia di riservisti. Anche l’opposizione guidata dall’ex Premier Yair Lapid e da altri ex membri dell’esecutivo ha deciso di schierarsi a sostegno del Governo. “Non c’è opposizione né coalizione in Israele. Siamo uniti di fronte al terrorismo e alla necessità di colpire con un pugno forte e determinato. È necessario mobilitare la comunità internazionale”, hanno commentato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA