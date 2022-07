Istanze online, entro oggi 11 luglio domande GaE/ Inserimento in graduatorie I fascia

ENTRO OGGI DOMANDE GAE SU ISTANZE ONLINE

È aperta la finestra per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente. Le domande GaE possono essere inviate fino alle ore 23:59 di oggi, lunedì 11 luglio 2022, come disposto dall’articolo 10 del Dm n. 60 del 10 marzo 2022. Possono essere compilate su Istanze online.

Scuola, manca piano riaperture/ Stallo su protocollo Covid, spazi e aerazione

Per farlo bisogna essere in possesso delle credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) o in alternativa di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifico al servizio Istanze online (POLIS). Gli aspiranti possono scegliere, per l’inclusione nella I fascia delle graduatorie di istituto, la stessa provincia o una diversa rispetto a quella in cui risultano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (GaE).

"Bambini picchiano genitori? Colpa della pandemia"/ Esperto "Ha aumentato servilismo"

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE): LE PROVINCE

Chi è incluso nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) di due provincie deve far coincidere la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze. Si ricorda che la provincia di inclusione in I fascia di istituto deve coincidere con quella prescelta per l’inclusione nelle graduatorie provinciali per supplenza e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia.

Chi aspira alla supplenza può inoltrare la domanda indicando fino a 20 istituzioni scolastiche della provincia prescelta, col limite però di 10 istituzioni per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di cui al massimo 2 circoli didattici. Invece fino alle ore 14:00 del 16 luglio 2022 è possibile inviare la domanda di scioglimento della riserva sul titolo di specializzazione sul sostegno per coloro che, inseriti nelle GaE, graduatorie ad esaurimento, conseguono il titolo entro il 15 luglio.

SCUOLA/ Lavoro, carattere, etica: i molti "confini" delle soft skills

© RIPRODUZIONE RISERVATA