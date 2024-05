It Alert, oggi il test in Sardegna/ Il sistema simulerà un maremoto e una eruzione

Riprendono i test di It Alert. Alle ore 11:00 di oggi, mercoledì 15 maggio 2024, spazio al nuovo test del sistema di allarme pubblico. Come fatto sapere dal sito ufficiale del “dispositivo”, la sperimentazione si terrà nella regione Sardegna con l’obiettivo di simulare un maremoto che possa generare un sisma sull’isola. Nel dettaglio saranno interessate le zone della provincia di Nuoro, precisamente nei comuni di Orosei, Siniscola e Posada. Va ricordato che il sistema It Alert è ancora in fase di test e non pienamente operativo per tutti i vari scenari che sono previsti dalla Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare che è stata pubblicata il 7 febbraio di un anno fa, il 2023.

Alessia Pifferi/ L'avvocato della sorella: “Non c'è stata nessuna esultanza all'ergastolo”

Il portale di It Alert, aggiunge che: “Per lo scenario di rischio relativo a maremoto generato da sisma, oltre che a quelli che riguardano le precipitazioni intense e l’attività vulcanica dello Stromboli, si è reso necessario un supplemento di analisi e verifiche che hanno richiesto il prolungamento della fase di sperimentazione”. Coloro che risiederanno nella zona indicata riceveranno il seguente messaggio sul proprio smartphone: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un maremoto generato da sisma nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Milano, maltempo e mezzi pubblici Atm e Trenord in tilt/ Ultime notizie, numerosi disagi e allagamenti

IT ALERT, OGGI IL TEST IN SARDEGNA: IL TELEFONO RICEVERÀ L’SMS SOLO IN CASO DI TELEFONO ACCESO

Ricordiamo che il messaggio verrà segnalato con un suono particolare e il messaggio arriverà in ogni caso, interrompendo quindi ciò che un cittadino sta facendo sul suo telefono. Sarà necessario però che il dispositivo sia acceso, in caso diverso il messaggio verrà ricevuto una volta che il telefono verrà riacceso, anche se ovviamente perderà la sua efficacia, visto che è fondamentale che un utente riceva il messaggio di It alert in tempo reale. Attraverso il messaggio si verrà inoltre inviati a compilare un questionario, cosa ovviamente non obbligatoria, per fare in modo che il sistema recepisca tutti i feedback su come migliorare il servizio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA