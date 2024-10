Due nuovi test in Lombardia su IT-alert sono all’orizzonte: il primo è molto vicino, perché ci sarà domani, mercoledì 30 ottobre 2024, mentre l’altro è in programma nei giorni successivi, nello specifico martedì 5 novembre 2024. L’esercitazione del sistema nazionale di allarme pubblico punterà su uno scenario in particolare, per entrambe le giornate, cioè il rischio collasso della grande diga.

Il test di domani, però, coinvolgerà i comuni che sarebbero interessati in via potenziale da un’eventuale crollo della diga del lago Sucotto, che si trova a Valgoglio, in provincia di Bergamo. Quindi, questa sarà la sola coinvolta da IT-alert domani. Per quanto concerne invece l’altro test, a essere chiamata in causa è anche la provincia di Milano, oltre a quella di Bergamo, per via dell’eventuale crollo della diga di Trezzo sull’Adda, che si trova nel comune omonimo.

Il sistema IT-alert è già attivo e funzionante dal 13 febbraio scorso per questo rischio, ma vengono effettuati periodicamente dei test per migliorarlo, anche per quanto riguarda la sua operatività.

IT-ALERT, PERCHÉ I TEST SONO IMPORTANTI

I test IT-alert non vanno presi sottogamba, ma anzi sono fondamentali per apportare le dovute migliorie alla tecnologia che viene utilizzata e per tenere l’attenzione sempre alta per quanto riguarda i rischi, accrescendo così la consapevolezza della popolazione. Di conseguenza, chi si troverà nelle zone sopracitate riceverà un messaggio con la parola “test“, così saprete che è in corso la verifica sul sistema, indispensabile per avere la certezza che i messaggi arrivino ai destinatari in caso di reale emergenza. Infatti, vengono mandati dalle celle telefoniche e ricevuti solo dai dispositivi che si trovano nelle zone coinvolte.

IT-ALERT, QUALI MESSAGGI VERRANNO MANDATI

Nella fattispecie, nel messaggio della notifica che si riceverà è indicato espressamente che “è in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi” e si invita a compilare un questionario sul test, utile per fornire indicazioni utili a rendere il sistema sempre più efficace. Non ci sono timori per quanto riguarda la privacy, perché la trasmissione dei messaggi è anonima e, quindi, i numeri restano sconosciuti. Non ci sono registrazioni da effettuare e il test è gratuito.