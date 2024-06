IT-Alert, nuovi test per Lombardia e Friuli Venezia Giulia/ Modalità, date e rischi dell’allarme

Nuovi test per IT-Alert tra martedì 25 giugno e mercoledì 3 luglio, in varie regioni italiane, a partire dalla Lombardia fino ad arrivare in Friuli Venezia Giulia. I nuovi test, per quanto riguarda Milano e dintorni, saranno relativi a rischi specifici: per quanto riguarda proprio il capoluogo ma anche le province di Pavia, Lodi e Bergamo, verrà simulato un incidente industriale rilevante, come sottolinea Il Giorno. Per questo genere di rischio, così come per gli incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica e attività vulcanica, IT-Alert è attivo dallo scorso 13 febbraio ma nonostante ciò i test proseguono al fine di migliorare l’infrastruttura tecnologica e aumentare la dimestichezza della popolazione con questo tipo di tecnologia.

Ciò che è importante che i cittadini sappiano è che si tratta appunto di un test, come ben segnalato al momento di ricezione del messaggio: non si tratta, dunque, di un allarme reale bensì di una prova per far sì che i residenti nella regione specifica, in questo caso la Lombardia, sappiano cosa fare nel caso in cui un incidente accada davvero. Dunque, nel caso dei test i cittadini dovranno semplicemente leggere il messaggio che rimaneva al sito IT-Alert dove visioneranno il testo reale che riceverebbero nel caso in cui un pericolo vi fosse davvero.

Quando si svolgeranno i nuovi test di IT-Alert

I prossimi test di IT-Alert nella provincia di Milano, Bergamo, Pavia e Lodi, riguarderanno un “incidente rilevante”: questa dicitura si riferisce a un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità in uno stabilimento industriale, con un conseguente grave o immediato o differito pericolo per la salute umana e per l’ambiente. Come spiega Il Giorno, nel caso di incidente il messaggio che i cittadini riceveranno sarà il seguente: “Allarme Protezione Civile GG/MM/AA ore 00:00 – Incidente nell’impianto industriale XYZ con presenza di sostanze pericolose, nel Comune di XYZ (PROVINCIA). TROVA RIPARO AL CHIUSO E NON AVVICINARTI all’impianto. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità”.

Il nuovo test riguarderà non solamente la Lombardia ma anche il Friuli Venezia Giulia in varie date. Le province di Pavia e Lodi saranno sottoposte a test il 25 giugno, mentre il 27 giugno solamente la provincia di Lodi dovrà tenersi pronta a ricevere il messaggio di IT-Alert. Per quanto riguarda le province di Milano e Bergamo, invece, la data prefissata è quella del 3 luglio 2024. Infine il Friuli Venezia Giulia sarà chiamato al test per collasso di una diga il 26 giugno mentre per la provincia autonoma di Trento il test per incidente industriale rilevante è stato rinviato a data da definire.











